«الإمارات للبترول» الراعي الذهبي للنسخة 4 من الألعاب الحكومية

دبي (وام)

أعلنت اللجنة المنظمة للألعاب الحكومية، عن انضمام مؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات»، شريكاً ذهبياً للنسخة الرابعة من «الألعاب الحكومية»، إحدى أبرز الفعاليات الجماعية على الأجندة الرياضية في دبي، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في الفترة من 2 إلى 5 مارس 2023.

وتأتي رعاية مؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات»، انطلاقاً من حرصها على تعزيز أسلوب الحياة الصحي والمتفرد الذي تتميز به دبي، حيث تحظى الألعاب الحكومية بدعم مجموعة من كبرى المؤسسات والشركات الرائدة من القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات، ومشاركة واسعة من الجمهور من مختلف القطاعات.

وأكد علي خليفة الشامسي مدير عام مؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات»، أن رعاية المؤسسة، للألعاب الحكومية، تعكس التزامها بصحة ورفاهية المجتمع عبر مبادرات وبرامج رياضية وصحية متكاملة.

وقال: «ندعم رسالة الألعاب الحكومية بكل قوة، ونحن على ثقة بأن هذه الرعاية، ستشجع جميع الموظفين في الجهات الحكومية المحلية والاتحادية والقطاع الخاص لتوسيع مشاركتهم في هذا الحدث الرياضي الكبير لاجتياز التحديات والفوز بالجائزة الكبرى، كما ستشجع أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة صحية ورياضية سليمة».

من جهته أكد مروان بن عيسى، مدير الألعاب الحكومية، أن المؤسسات الوطنية تلعب دوراً مهماً في الارتقاء بصحة ورفاهية أفراد المجتمع عبر رعايتها للأحداث والمناسبات الرياضية، معرباً عن سعادته برعاية مؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات»، للنسخة الرابعة من الألعاب الحكومية ولمدة 3 سنوات، والمساندة القوية التي تقف من خلالها المؤسسة خلف الفعاليات والأنشطة التي تعزز مكانة دبي العالمية.

جدير بالذكر أن الألعاب الحكومية حظيت خلال الدورات الثلاث الماضية، بمشاركة محلية وإقليمية وعالمية واسعة تجاوزت ال 3 آلاف مشاركة من الموظفين الحكوميين وفئات المجتمع.

وتهدف الألعاب الحكومية إلى إبراز أهمية الرياضة في تحقيق أثر إيجابي كبير على الصحة النفسية والبدنية والذهنية للأفراد وتحقيق التواصل بين المؤسسات والمدن من خلال المنافسات الرياضية.