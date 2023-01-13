الجولة الثانية لبطولة «تلال سويحان» تنطلق غداً في العين

العين (وام)

تنطلق غداً الجولة الثانية من بطولات تلال سويحان، والتي تنظمها بلدية مدينة العين للموسم الرابع على التوالي، وتعتبر واحدة من أقوى البطولات وأكثرها إثارة لمحبي هذا النوع من المنافسات الرياضية.

وتبدأ فعاليات البطولة في السابعة صباحاً بمنافسات بطولة تلال سويحان للمايل لعدد 19 فئة، يمكن لها المنافسة في هذه البطولة، منها فئة المحترفين وفئة سوبر سبورت بجانب الفئات الأخرى المحددة، كما تبدأ المنافسات المسائية ببطولة تلال سويحان للدراغ ريس الرملي في الرابعة مساءً، بمشاركة مجموعة من أسرع وأقوى السيارات في العالم بقيادة مجموعة من أمهر المتسابقين المحترفين.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولات تلال سويحان عن انتهاء استعدادها لانطلاق الجولة الثانية، من خلال تجهيز الحلبات المخصصة للسباقات وإجراءات تسجيل وفحص السيارات المشاركة، كما حددت اللجنة يوم 4 فبراير المقبل لانطلاق الجولة الثالثة والنهائية والتي ستتوج أبطال الموسم الرابع للبطولة.

كما أجرت اللجنة تعديلات على بعض القوانين الفنية لبطولة الدراغ ريس الرملي وذلك بناء على استطلاع آراء المتسابقين بما يحقق مشاركة أفضل لهم، ودعت المشاركين للاطلاع على هذه التعديلات المحدثة من خلال الموقع الإلكتروني لمهرجان تلال سويحان.

وكانت الجولة الأولى قد انطلقت في الـ 26 من نوفمبر 2022،حيث شهدت منافسة قوية بين المشتركين بجانب تحطيم أحد الأرقام القياسية العالمية حيث حقق المتسابق سعيد الشامسي من فريق أف بيرفورمانس رقماً قياسياً جديداً، بعد أن وصلت سرعة سيارته إلى 376.17 كم/ساعة، لتصبح أسرع سيارة دفع رباعي في العالم وفق الرقم القياسي الجديد، كما وصلت أعداد المشاركات الدولية في هذه الجولة إلى 12 مشاركة.