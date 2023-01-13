حلة جديدة لـ «الفيكتوري» في مونديال فورمولا1

دبي (الاتحاد)

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تشكيل فريق فيكتوري، الذي سيشارك في منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة "فورمولا1" لموسم 2023 استعداداً لخوض أولى الجولات، والتي تبدأ في النصف الثاني من شهر فبراير المقبل في بحيرة توبا الأندونيسية.

وسيمثل فريق فيكتوري في المحفل المرتقب متسابقين اثنين هما الثنائي بطلنا أحمد الفهيم والسويدي إيريك ستارك، واللذين سيقودان زورقي الفريق للمنافسة في البطولة العالمية، التي ستجمع أمهر المتسابقين العالميين في هذه الرياضة مع الفرق الأخرى المشاركة في الحدث الكبير.

ويحمل المتسابقان سجلاً حافلاً بالمشاركات في البطولات العالمية المختلفة في رياضة الزوارق السريعة، حيث خاض أحمد الفهيم مشواراً خالداً مع فريق فيكتوري في السنوات الماضية في بطولتي العالم لزوارق أف 4 أس وفورمولا2، اكتسب من خلال المشاركة فيهما خبرات واسعة أهلته ليكون اليوم قادراً على خوض التحدي الأصعب والأهم للمرة الاولى في تاريخ مشاركاته.

وبرز الفهيم "42 عاماً" من قبل كمتسابق في رياضة الدراجات المائية والتي توج فيها بالكثير من الألقاب، ثم بطولات التزلج على الماء المحلية والدولية، لتكونان بوابة لبطلنا للولوج إلى سباقات الراليات الصحراوية، حيث من قبل في رالي أبوظبي الصحراوي وبطولة الإمارات للراليات الصحراوية، كما تألق مؤخراً في سباقات الدراجات الهوائية كأحد نجوم الماسترز محققاً العديد من الألقاب.

أما المتسابق السويدي إيريك ستارك "35 عاماً" فقد خاض تجربة سابقة مع فريق فيكتوري متسابقاً في بطولة العالم للزوارق السريعة -فورمولا1- وبطولة العالم للزوارق السريعة -الفئة الأولى عام 2019 وبطولة العالم للزوارق السريعة "إكس كات" 2021 حيث حقق نجاحاً طيباً مع الفريق في هذه المشاركات، ويطمح للمزيد في الظهور الجديد في عام 2023.