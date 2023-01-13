4 جلسات في ورشة «المدربين المحترفين»



دبي (الاتحاد)



ينظم مجلس دبي الرياضي الاثنين، ورشة المدربين المحترفين في كرة القدم، وتقام في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمجلس في الجانب المتعلق بتطوير قدرات المدرب المساعد من الإماراتيين بشركات كرة القدم.

ويحاضر في الورشة مدربي الفريق الأول بأندية دبي، بحضور المدربين الوطنيين المساعدين بالفريق الأول والرديف تحت 21 سنة وفرق الشباب، ويتحدث في الجلسة الأولى المدرب خوان أنطونيو بيزي مدرب الوصل، ويقدم فيها شرحاً عن أسلوب اللعب التكتيكي بالاستحواذ أو دونه، فيما يتحدث في الجلسة الثانية جوران توميتش مدرب النصر، ويناقش فيها موضوع اللعب في الثلث الأخير والتشكيل على اللاعب رقم 9.

ويتحدث في الجلسة الثالثة ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي، ويتناول فيها ثلاث موضوعات هي: كرة القدم الشاملة، وإشراك اللاعبين في بناء اللعب، والتحرك بدون كرة، فيما يتحدث في الجلسة الرابعة والأخيرة عبدالله مسفر مدرب حتا الذي يشرح فيه موضوع استثمار الهجمة المرتدة والكرات الثابتة.

ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار جهود مجلس دبي الرياضي التطويرية، وتنفيذ لبرامج لتأهيل الكوادر الوطنية، ورفع درجة كفاءة الكوادر التدريبية، وخصوصاً الكوادر الوطنية من المدربين المساعدين المواطنين، والتي تضمنت تنظيم دورات تدريبية خارجية لمساعدي المدربين بشركات كرة القدم بأندية دبي بالتعاون مع الاتحادات الدولية، حيث تم التعاون مع اتحادات كرة القدم في دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الدورات التدريبية المتخصصة التي ينظمها المجلس على مدار العام، والحصول على شهادات تدريب متقدمة لتولي مسؤولية تدريب الفريق الأول.

ويعمل مجلس دبي الرياضي على تعزيز مكانة المدرب الوطني، ورفع نسبة المدربين الإماراتيين على أساس سنوي وفقاً للخطة الاستراتيجية للمجلس، وهو الأمر الذي أدى إلى ظهور مواهب وطنية تدريبية يحمل عدد كبير منهم رخصة مدرب محترف «برو لايسن» لتدريب الفريق الأول، كما أثمرت جهود المجلس في إطلاق العديد من البرامج والمبادرات وتنظيم الدورات التطويرية في تحقيق نمواً واضحاً وتطوراً إيجابياً كشفت عنه تقارير الأندية التي شهدت نمواً في أعداد الممارسين للرياضة من مدربين ومساعدين وإداريين ولاعبين مواطنين، أو من خلال زيادة أعداد لاعبي شركات كرة القدم بدبي من المواطنين الذين يتخذون من كرة القدم مهنة لهم.