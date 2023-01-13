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الرياضي

صراع مثير بين «الفرسان» في «الشراع الدولية»

صراع مثير بين «الفرسان» في «الشراع الدولية»
13 يناير 2023 15:00

أبوظبي (الاتحاد)

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تميزت بطولة الشراع الدولية التي أقيمت بمنتجع الفرسان الرياضي في أبوظبي، بالإثارة والتشويق بين فرسان القفز المشاركين، وانتزع الفارس الشاب موفي عويضة الكربي، حامل لقب بطولة أبوظبي الدولية في نوفمبر الماضي، الصدارة المبكرة في منافسة المرحلتين من فئة النجمتين، برعاية اتحاد الفروسية والسباق، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 130 سم، وتنافس فيها 86 فارساً وفارسة، وجاء روعة فوز الكربي كونه المشارك رقم «6»، وأنهى المرحلة الثانية في 23.24 ثانية، وظل صامداً حتى النهاية، ليتوّج بكأس الفوز على صهوة الجواد «أوكسمول»، الذي تعود ملكيته لنادي الشارقة للفروسية.
وحاز فرسان الإمارات، على البطولة الدولية فئة النجمتين على حواجز بلغ ارتفاعها 115 سم، ونال كأس الصدارة فارسنا الشاب علي أحمد الجنيبي والفرس «أوكلاهوما في دي ال»، وأنهى المرحلة الثانية في 23.38 ثانية، وفي القسم الثاني تصدره فارسنا الشاب أيضاً سلطان النعيمي والجواد «اتش كيه الشبابي»، والزمن 23.68 ثانية.
وحقق الفارس الإيطالي إيمانويل غوديانو بالجواد «نيكولاج دو ميوسك» (10 سنوات)، صدارة المنافسة التأهيلية لجائزة الشراع لونجين الكبرى، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وجاءت التأهيلية بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز 145 سم، من فئة الأربع نجوم، وتنافس فيها 81 فارساً وفارسة، حسمها الفارس إيمانويل المشارك رقم «77»، مع جواده «نيكولاج»، بعد تقديمه استعراضاً متماسكاً في غاية الروعة والسرعة، وأنهاه في 59.71 ثانية.
وكسب الفارس البرتغالي دوارتيه سيابرا بالجواد «فيرنهيل شيك يور بوكيت»، جائزة منافسة الجولة الذهبية برعاية أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بمواصفات الجولة الواحدة من فئة الأربع نجوم «الجولات الذهبية»، على حواجز «140» سم، بمشاركة 40 فارساً وفارسة، في 62.34 ثانية.
وظفر الفارس الألماني ديفيد ويل والجواد «سينتو دو روت»، بجائزة منافسة المرحلتين من فئة النجمتين، برعاية «كيبون جويا شوز» سويسرا، وعلى حواجز بلغ ارتفاعها «140» سم، وقبل تحدياتها 44 فارساً وفارسة، تقدمهم على منصة التتويج الفارس ويل المشارك رقم «30»، بعد إكماله المرحلة الثانية في الزمن الأفضل وبلغ 28.11 ثانية.
وأقيمت في الفترة الصباحية، في ثاني أيام البطولة، منافسة الجولة البرونزية، برعاية «جلانس كوزمتيكس»، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها «115» سم، بمشاركة 117 فارساً وفارسة، في قسمين، وحاز جائزة المركز الأول الفارس السوري الناشئ ليث غريب والفرس «إليت دو بونتس»، بزمن 50.41 ثانية.

أبوظبي
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