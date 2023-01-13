خورفكان تستضيف بطولة الإمارات للجودو



خورفكان (الاتحاد)



ينظم اتحاد الجودو يوم 21 يناير الحالي، بطولة الإمارات للبراعم والناشئين للجودو في خورفكان، برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، وتأتي ضمن برنامج الاتحاد موسم 2022-2023.

وأعلنت اللجنة الفنية بالاتحاد فتح باب التسجيل للمشاركة في البطولة بداية من أمس، ويستمر إلى 17 يناير.

ويسبق الانطلاقة بـ 24 ساعة، إجراء الميزان والقرعة، بصالتي نادي الشارقة الرياضي ومركز خورفكان وأكاديمية ماترنا دبي، والقرعة بإشراف شعبان السيد المدير الفني للاتحاد.

وتنطلق البطولة التي تقام في يوم واحد، بالأدوار التمهيدية في الساعة التاسعة والنصف صباح 21 يناير، بالصالة الرياضية «مراكز الناشئة» في خورفكان، وبعدها نزالات الأدوار النهائية، ومراسم التتويج، وتكريم الفائزين الأوائل في الختام الحدث في الساعة السادسة مساءً.

ويحرص الاتحاد على تنظيم تلك البطولة العمرية، بهدف اكتشاف المواهب الواعدة في كل موسم، دعماً للمنتخبات الوطنية، التي بدورها تستعد للمشاركة في عدة بطولات عربية وخليجية وآسيوية، ويقوم الجهاز الفني للمنتخبات العمرية بمتابعة البطولة لرصد المواهب الواعدة الجديدة التي يمكن رفد المنتخب بها.

من جانب آخر، تجرى «السبت» إجراءات الميزان الخاصة ببطولة الشباب للجودو التي تقام «الأحد»، بصالة نادي ضباط شرطة الشارقة، تحت شعار «أنا رياضي.. أنا ضد المخدرات»، وتحدد لترتيبات الميزان بنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ونادي الفجيرة للفنون القتالية.