2000 لاعب في «الشارقة العمالية»



الشارقة (الاتحاد)



بعد تأجيلها بسبب الأحوال الجوية الأسبوع الماضي، تفتتح هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة غداً السبت، النسخة السادسة من بطولة الشارقة الرياضية العمالية، على ملاعب منتزه الشارقة الوطني، مقابل مطار الشارقة الدولي.

وتقام المباريات كل يوم سبت من الساعة الساعة صباحاً إلى الساعة الخامسة والنصف مساءً، على مدى ثلاثة أشهر حتى 18 مارس المقبل.

ويشهد حفل الافتتاح سالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل وكبار المسؤولين والشركاء الاستراتيجيين والرعاة.

ويشارك في البطولة 2000 لاعب، موزعين على أكثر من 100 فريق تمثل الدوائر والمنشآت الحكومية والخاصة. وتتوزع الفرق على 5 رياضات، هي كرة القدم 24 فريقاً، والكريكت 28 فريقاً، والهوكي 20 فريقاً، وكرة سلة 15 فريقاً، وكرة الطائرة 15 فريقاً.