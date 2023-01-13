أُنس جابر وديوكوفيتش يشاركان في «دبي للتنس»



دبي (الاتحاد)



كشفت بطولات سوق دبي الحرة للتنس عن مشاركة أُنس جابر، المصنفة ثانية عالمياً، ونوفاك ديوكوفيتش، الفائز بـ 21 من ألقاب البطولات الكبرى، في الدورة الـ31 من البطولة الرائدة على صعيد المنطقة.

ونجحت التونسية المتألقة في أن تصبح أول لاعبة عربية تصل إلى نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى العام الماضي، عندما تأهلت إلى المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون، لتبلغ بعد شهرين نهائي بطولة أميركا المفتوحة، والمقامة على ملاعب «فلاشينج ميدوز».

وتعود جابر إلى استاد سوق دبي الحرة للتنس للعام الثامن على التوالي، بعد أن قدمت أداءً طيباً في الدور ربع النهائي من بطولة العام الماضي، قبل خروجها على يد اللاعبة سيمونا هاليب الفائزة باللقب مرتين.

وقالت أُنس جابر: أتطلع إلى المشاركة في بطولات سوق دبي الحرة للتنس مجدداً، حيث يمثل اللعب في دبي، تجربة خاصة بالنسبة لي، كوني لاعبة عربية أتمتع بدعم جماهيري كبير. وأضافت: أمضيت أوقاتاً رائعة في دبي خلال السنوات السابقة، رغم عدم فوزي باللقب، الذي آمل أن أحققه هذا العام.

وأكد ديوكوفيتش، حامل لقب البطولة 5 مرات، مشاركته في فئة الرجال، والانضمام إلى الإسباني رفاييل نادال، اللاعب الأكثر تتويجاً بألقاب بطولات التنس الكبرى.

ويعود اللاعب الصربي إلى دبي، سعياً للفوز بأول لقب له في دبي منذ عام 2020، مع تطلعه لتقليص الفارق الذي يفصله عن الرقم القياسي للفوز بالبطولة، والمسجل باسم روجر فيدرر بثمانية ألقاب.

وقدّم نوفاك أداءً رائعاً في عام 2022، حيث حقق اللقب 21 في بطولات التنس الكبرى، بعد فوزه ببطولة ويمبلدون، ونجح في تحطيم رقمه القياسي بالحفاظ على المرتبة الأولى، ضمن تصنيف رابطة محترفي التنس لمدة 373 أسبوعاً، إلى جانب الفوز ببطولات الماسترز 1000 للمرة 38، كما أصبح أول لاعب يحقق 30 فوزاً أو أكثر ضمن فئة الفردي في جميع بطولات الماسترز 1000.

وقال ديوكوفيتش الفائز بأول ألقابه الخمسة في بطولات سوق دبي الحرة للتنس عام 2009: تسرني العودة إلى دبي مجدداً، حيث تحظى بطولات سوق دبي الحرة للتنس بمكانة خاصة بالنسبة لي، أملك تاريخاً طويلاً مع البطولة، وكنت محظوظاً بلعب بعض المباريات القوية أمام الجمهور في استاد سوق دبي الحرة للتنس، الذي أتشوق للعب على أرضيته مجدداً.

ومن جهته، قال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: شعر كل من أُنس وديوكوفيتش براحة كبيرة في دبي خلال السنوات الماضية، ويبدي كلا منهما رغبة دائمة في العودة للمشاركة في بطولات سوق دبي الحرة للتنس، لذلك يسرنا الإعلان عن عودتهما هذا العام، ونتطلع إلى مشاهدة بطولة مشوقة وأسبوعين من الحماس مع مشاركة ديوكوفيتش ورافا في منافسة فئة فردي الرجال.

وقال صلاح تهلك مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس: اعتاد جمهور بطولات سوق دبي الحرة للتنس الحصول على أفضل التجارب المتاحة، وبكل تأكيد فإن مشاركة اللاعبين الذين يتمتعون بسمعة عالمية مرموقة، مثل أُنس جابر وديوكوفيتش ورافاييل نادال، ستجعل من بطولة هذا العام واحدة من أنجح النسخ، ونتطلع إلى الإعلان عن الفئات الكاملة لبطولتي السيدات والرجال قريباً، واستضافة دورة استثنائية جديدة من البطولة.

وتتوفر تذاكر الدورة الـ31 من البطولات التي تنطلق من 19 فبراير وحتى 4 مارس يوم الثلاثاء المقبل بأسعار تبدأ من 55 درهم.