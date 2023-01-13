«بسام الوثبة» يحصد لقب دلما بمضمار أبوظبي



عصام السيد (أبوظبي)



حصد «بسام الوثبة» للوثبة للسباقات العائدة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وبإشراف ماجد الجهوري، وقيادة برناردو بينيرو، جائزة الشوط الخامس لمسافة 1400 متر، على لقب دلما البالغ جائزته 80 ألف درهم، والذي أقيم بمضمار أبوظبي، ضمن حفل سباقه السابع لهذا الموسم، والذي تألف من 6 أشواط خُصصت للخيول العربية، ما عدا الختام الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة، وبلغت القيمة الإجمالية لجوائزه 470 ألف درهم.

وفاز «تاجر» لإسطبلات الأصايل، بإشراف سالم الكتبي، وقيادة ريتشارد مولن، بجائزة الشوط الأول لمسافة 2200 متر، على لقب ديرفيلدز، البالغ جائزته 80 ألف درهم، والمخصص لخيول الإنتاج المحلي، بمشاركة 12 خيلاً.

وبمشاركة 14 خيلاً، انتزعت الفرس الرمادية «زعفرانة» لناصر عسكر، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة أنطونيو فريزو، جائزة الشوط الثاني لمسافة 1600 متر على لقب ذا جاليريا، البالغ جائزته 80 ألف درهم.

ونال «إيفات دي لوب» لحمود سعيد النهدي، بإشراف سليمان الغنيمي، وقيادة عبد العزيز البلوشي، جائزة الشوط الثالث لمسافة 1200 متر على لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، البالغ جائزته 70 ألف درهم.

وخطف «ايه اف مجالس» لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة تاج أوشي «الانتصار رقم 701 في الإمارات»، فوزاً صعباً، حُسم بجهاز «الفوتو فينش»، في الشوط الرابع لمسافة 1200 متر، على لقب مزيد البالغ جائزته 80 ألف درهم.

وكان مسك الختام «فوارق» لشادويل، بإشراف دوج واتسون، وقيادة دين أونيل، الذي حصد جائزة السباق الوحيد المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، في الشوط السادس لمسافة 1400 متر، على لقب مركز التجارة العالمي، البالغ جائزته 80 ألف درهم.

ويتصدر خالد خليفة النابودة بطولة الملاك في مضمار نادي أبوظبي للفروسية برصيد 10 انتصارات، فيما يتصدر أرنست أورتيل بطولة المدربين أيضاً برصيد 10 انتصارات، اما بطولة الفرسان يتصدرها تاج أوشي برصيد 9 انتصارات.