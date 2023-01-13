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شباب الأهلي يتصدر والنصر يتألق في دوري السلة

شباب الأهلي يتصدر والنصر يتألق في دوري السلة
13 يناير 2023 13:30

 
علي معالي (دبي)

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في الوقت الذي يتربع فيه شباب الأهلي على قمة دوري السلة للرجال، مع نهاية الدور التمهيدي، يقدم النصر موسماً نموذجياً، أعاده إلى الواجهة بعد غياب طويل عن المقدمة، حيث احتل «العميد» الوصافة برصيد 21 نقطة، خلف شباب الأهلي 22 نقطة، وذلك بعد الفوز على الوحدة 89- 69، في «الجولة 14» في مباراة أكدت المستوى المتميز لـ «الأزرق» هذا الموسم مع المدرب حسام الوكيل، ليتأهل الفريق مباشرة إلى «المربع الذهبي»، بحسب نظام البطولة الذي يسمح بصعود المتصدر والوصيف إلى هذه المرحلة.
وتألق أكثر من لاعب في المباراة الأخيرة منهم ويجز الذي تصدر قائمة هدافي «العميد» بـ 23 نقطة، منهم 5 رميات ثلاثية، إضافة إلى 7 مساعدات هجومية و11 متابعة، حسن عبدالله «19 نقطة»، صالح سلطان «10 نقاط»، فيصل أحمد «10 نقاط»، راشد سالم «10 نقاط»، وأسان بوي «10 نقاط».
وعبر حسام الوكيل عن سعادته بالحالة الفنية والبدنية التي يعيشها النصر، ورغبة الجميع في تقديم موسم استثنائي في كل شيء، وهناك جهد كبير تبذله إدارة النادي أيضاً للوصول إلى هذا المستوى.
وقال عادل الجسمي مدير الفريق: هناك تناغم كبير بين الجهازين الفني والإداري واللاعبين، وظهر ذلك من خلال الرغبة في الانتصارات، وأن الصعود في مركز الوصيف يتكرر للمرة الثالثة تقريباً في تاريخ النادي، وهو شيئ جيد للغاية، يُحسب لكل القائمين على الفريق واللعبة بالنادي حالياً.
وفي المقابل فرض شباب الأهلي نفسه، وبمنتهى القوة على صدارة الدوري، بعد مباراة مثيرة، والفوز على الشارقة بفارق 3 نقاط فقط «94- 91» في اللقاء الذي جمع الكبيرين على صالة نادي شباب الأهلي، وتألق خلالها أكثر من لاعب منهم من «الفرسان» قيس عمر الذي سجل 26 نقطة، وبراندون 21 نقطة، ومن الشارقة كيكانوفيتش والذي سجل أكبر عدد من النقاط في المباراة برصيد 36 نقطة، ومعه ريكتور «24 نقطة».
وبذلك ينتظر شباب الأهلي والنصر في المربع الذهبي، لحين تأهل فريقين آخرين من لقائي الشارقة مع الوحدة، والوصل مع البطائح، ومع نهاية الجولة الـ 14 تتوقف بطولة الدوري، حيث الاستعداد لبطولة دبي الدولية في نسختها الـ 32 المقرر إقامتها يوم 27 يناير الجاري، ويشارك فيها منتخبنا الوطني.

كرة السلة
شباب الأهلي
النصر
الوحدة
الشارقة
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