تايلاند ينضم إلى بطولة غرب آسيا



سلطان آل علي (دبي)



وافق الاتحاد التايلاندي لكرة القدم، على دعوة اتحاد غرب آسيا للمشاركة في البطولة التي تقام في الإمارات من 20 مارس إلى 2 أبريل المقبل.

وأشار رئيس الاتحاد التايلاندي إلى أن الجميع رحّب بفكرة المشاركة في النسخة العاشرة من بطولة غرب آسيا، بصفته المنتخب الضيف والوحيد الذي يشارك من خارج أعضاء اتحاد غرب آسيا الـ12.

وبناء على هذا القرار، يتم إعادة برمجة منافسات الدوري التايلاندي، لتتوافق مع مشاركة المنتخب خلال هذه الفترة. ويرى الاتحاد أن أهمية المشاركة كبيرة، من خلال الاحتكاك بمنتخبات غرب آسيا التي ترفع من مستوى اللاعبين والاحتكاك، إضافة إلى أنها تعتبر بطولة رسمية ضمن أجندة الاتحاد الدولي، وتساعد في تحسين تصنيف المنتخب التايلاندي والذي يؤثر بشكل مباشرة في قرعة كأس آسيا القادمة.

وأعلنت جميع منتخبات اتحاد غرب آسيا الـ12 مشاركتها في هذه النسخة للمرة الأولى على الإطلاق، منذ تأسيس المسابقة، والتي تضم الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان والعراق والبحرين وقطر وعُمان والسعودية والكويت واليمن والإمارات، وتعد المشاركة الأولى لـ «الأبيض» في البطولة.