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الرياضي

«تحدي هانكوك» ينطلق في «موتور سيتي»

«تحدي هانكوك» ينطلق في «موتور سيتي»
13 يناير 2023 13:00


دبي (الاتحاد)

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ينطلق غداً «السبت» السباق الرئيسي من «النسخة 18» من تحدي «هانكوك دبي 24 ساعة» للسيارات السريعة الذي يقام في حلبة «دبي أوتودروم» بقلب «موتور سيتي»، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، ويشارك فيه نخبة أبطال العالم في سباقات تحمل السيارات.
ويشارك في السباق 60 فريقاً تقود 54 نوعاً مختلف من أقوى السيارات العالمية، من فئات «جي تي إكس»، و«جي تي 3»، و«تي سي آر»، تتقدمها سيارات فيراري، ومرسيدس، وأودي، وبورش وبي إم دبليو، تتنافس جميعها على مدار 24 ساعة متواصلة، حيث يتناوب المتنافسون على قيادة السيارة، بواقع أربعة سائقين في كل سيارة، ويتم الإعلان عن الفائز في نهاية السباق.
ويتنافس 226 سائقًا من أفضل السائقين في العالم، يمثلون 33 جنسية مختلفة من جميع قارات العالم، من بينهم أبطال العالم يتقدمهم الأسطورة فلانتينو روسي، والبطل العالمي ماكسيم مارتن، وبطل العالم للسيارات لعام 2012 روب هوف، وشون جيلايل، والبريطاني تيم وايت.
وأجرى المتسابقون خلال اليومين الماضيين تجارب الأداء استعدادًا للمشاركة في السباق، كما أقيمت أمس منافسات الأدوار التأهيلية داخل حلبة أوتودروم، فيما قادت سيارات شرطة دبي الفارهة موكب السيارات المشاركة في السباق التي طافت شوارع دبي في موكب استعراضي من الحلبة، وصولًا إلى مركز «فيرست أفينو مول» الموجود في «موتور سيتي»، حيث تابعتها أعداد كبيرة من الجماهير في مركز التسوق والشوارع المحيطة به.
وتواصل دبي استضافة السباقات العالمية لمختلف أنواع السيارات التي تستقطب نخبة السائقين العالميين وتوفر لعشاق رياضات السرعة الفرصة لمتابعة المنافسات المختلفة، حيث يعد «تحدي هانكوك» أحد أقوى سباقات التحمل للسيارات وأكثرها إثارة وتشويقاً، كما يعد الجولة الافتتاحية لسلسة سباقات 24 ساعة لعام ،2023 والتي تتضمن 9 محطات عالمية أخرى تقام في مختلف دول العالم.
وسيتم بث فعاليات السباق عبر قناة اليوتيوب الرسمية لسباق هانكوك 24 ساعة، حيث سيتم تغطية كاملة للتصفيات لمدة 30 دقيقة، والتدريب الليلي لمدة 90 دقيقة، والسباق الكامل لمدة 24 ساعة.

دبي
دبي أوتودروم
مجلس دبي الرياضي
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