الفوز على «الأخضر» طريق عُمان للقب «الثالث»



معتصم عبدالله (دبي)



حقق منتخب عُمان المطلوب بالتأهل إلى نصف نهائي «خليجي 25»، بفوزه على السعودية 2-1، على ملعب الميناء في البصرة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.

وسجل المنذر العلوي «34»، وحارب السعدي «84» هدفي عُمان، في حين أحرز تركي العمار «40» هدف «الأخضر»، وتصدر العراق ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق الأهداف أمام عُمان، مقابل 3 نقاط للسعودية، في حين بقي رصيد اليمن خالياً من النقاط، حيث تأهل العراق وعُمان إلى الدور نصف النهائي.

ويتفاءل الجمهور العُماني بالفوز على «الأخضر» في «كأس الخليج»، كونه يمثل تأشيرة التتويج باللقب الخليجي، حيث يحمل تاريخ مواجهات المنتخبات في «كأس الخليج»، والذي تميل فيه كفة الأفضلية للسعودية، بالفوز في 13 من أصل 16 مباراة، مقابل فوز عُمان في مباراتين فقط قبل تحقيق الفوز الثالث في مباراة أمس الأول، غير أن «الأحمر» نجح في التتويج باللقب الخليجي في المرتين اللتين تخطى فيهما السعودية 2009 و2017.

وجاء الفوز الأول لعُمان في تاريخ مواجهات الفريقين في كأس الخليج، في نسخة «خليجي 19»، والتي استضافتها عُمان في 2009، ونجح الأخير في التتويج باللقب الأول في مشواره بالفوز بركلات الترجيح 6-5، بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي لمباراة النهائي التي احتضنها استاد مجمع سلطان قابوس الرياضي في بوشر.

وانتظر المنتخب العُماني حتى نسخة «خليجي 23» بالكويت، ليحقق الفوز الثاني أمام السعودية بنتيجة 2-0، في ختام مباريات الدور الأول للمجموعة الأولى، قبل أن يكمل «الأحمر» طريقه نحو اللقب بتخطي البحرين في نصف النهائي بالفوز 1-0، ليُتوج لاحقاً بلقبه الثاني في تاريخه على حساب الإمارات في النهائي بركلات الترجيح أيضاً 5-4، بعد التعادل السلبي في الوقتين الرسمي والإضافي.

ووضع الفوز الأخير لعُمان على السعودية 2-1، في ختام الدور الأول للمجموعة في «خليجي 25»، «الأحمر» على بُعد مباراتين فقط من تحقيق إنجاز التتويج بلقبه الثالث.

وعبر الكرواتي الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب منتخب عُمان عن سعادته بالتأهل، وقال في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة السعودية «أهنئ لاعبي فريقي، بالفوز أمام منافس قوي ومتميز، وأشكر اللاعبين على القتال ورغبتهم الكبيرة في الفوز وتحقيق إنجاز التأهل إلى نصف النهائي».

وأضاف «لدي ثقة باللاعبين، قضينا معاً وقتاً طويلاً، وهم يطبقون الخطط جيداً، ولكل مباراة وضع خاص، شخصياً أحاول قدر الإمكان أن أكون هادئاً، من أجل الحفاظ على هدوء اللاعبين، إذا تعصبت قد تخرج الأمور عن السيطرة، ونستعد لكل لقاء جيداً فلا أحد يتوقع أية نتيجة».