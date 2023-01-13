«لوست إيدن» يواجه النخبة في جبل علي ستيكس



عصام السيد (دبي)



يحتضن مضمار جبل علي غداً «السبت» حفل سباقه السابع هذا الموسم، والذي يتألف من 7 أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، ويتضمن بطولة جبل علي ستيكس «قوائم»، وتشارك في الحفل 67 خيلاً، فيما تبلغ قيمة الجوائز المالية المرصودة 910 آلاف درهم.

ويجتذب سباق جبل علي ستيكس «قوائم»، في الشوط الخامس والرئيس لمسافة 1950 متراً، البالغ جائزته نصف مليون درهم برعاية A.R.M القابضة، نخبة من الخيول أبرزها «لوست أيدن» الفائز بالسباق التحضيري، وتأتي الخطورة من «بوك ريفيو» و«ازوري كوست»، و«فور ذا توب».

ويتقدم الترشيحات في الشوط الأول لمسافة 1400 متر، على لقب مجموعة الساحل للمقاولات للخيول العربية الأصيلة، «ايه إف سقراط»، وهو صاحب فوز في آخر تواجد له في مضمار جبل علي، و«ميقات» الذي يملك في رصيده فوزاً هذا الموسم، الى جانب «ايه إف فلق»، و«عارم ورسان».

وتتنافس 8 خيول في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر، على لقب كأس بنك دبي التجاري، أبرزها «الكرامة» الأعلى تصنيفاً في هذا الشوط، وهناك «مازيني» المترصد، كما ينافس أيضاً «ديسمان».

وتتنافس في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر «على لقب كأس زعبيل «سلسلة سباقات الإمارات للسرعة» 8 خيول، يتصدرها «المرموم جايت» الذي سبق أن حقق المركز الرابع في ميدان هذا الموسم، وينافسه زميله في الإسطبل «دبي ويست» صاحب الوصافة في أبوظبي، وهناك أيضاً «منيف».

وسيكون الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، مسرحاً للتنافس على لقب كأس بنك الإمارات دبي الوطني، ويتقدم الخيول المشاركة «جستس بروتوكول» الفائز في آخر مشاركة له في مضمار جبل علي، ومن المتوقع أن ينافسه «ابن زيدون» و«تولمونت».

وتتنافس نخبة من الخيول في الشوط السادس لمسافة 1800 متر، على لقب كأس سيرفيو، ويسعى «الهزيم» لتحقيق الفوز، بعد حلوله في المركز الثاني، قبل أسبوعين في جبل علي، ومن أبرز المنافسين له «واقت»، و«ماونت مارسي».

وسيكون الشوط السابع والختامي لمسافة 1800 متر، على لقب كأس شادويل، نزالاً بين أبرز المرشحين «مرسال»، ويملك في رصيده فوزاً في جبل علي هذا الموسم، إضافة إلى تحقيقه المركز الرابع قبل أسبوعين على ذات المضمار، وبين «سيكريت إيمج» صاحب التصنيف الأعلى الذي يعد من أقوى المنافسين، إضافة إلى «فيربوتن»، ولديه فوز ومركز ثاني في آخر مشاركتين له.