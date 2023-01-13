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أيمن حسين يقتحم قائمة الهدافين في دقيقتين

أيمن حسين يقتحم قائمة الهدافين في دقيقتين
13 يناير 2023 11:50

 
رضا سليم (دبي)

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اقتحم العراقي أيمن حسين قائمة الهدافين في «خليجي 25»، بعدما سجل أسرع هدفين خلال دقيقتين في مباراة اليمن، والتي انتهت لمصلحة «أسود الرافدين» بـ «خماسية»، الأول في الدقيقة 74 من ضربة جزاء، والثاني في الدقيقة 75.
واعتلى حسين قمة الهدافين برصيد هدفين، ليتساوى مع القطري أحمد علاء الذي سجل هو الآخر هدفين في أول مباراتين، ودخل القائمة أيضاً 20 لاعباً سجلوا هدفاً واحداً حتى نهاية الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول للمجموعة الأولى.
واستدعى الإسباني خيسوس كاساس مدرب «أسود الرافدين» أيمن حسين لاعب المرخية القطري، مع أمجد عطوان المحترف في الشمال القطري، قبل انطلاقة البطولة لدعم المنتخب بالخبرة، ونجح عطوان في تسجل الهدف الثاني للعراق في مرمى اليمن.
وتعول الجماهير العراقية على حسين ورفاقه للمضي إلى النهائي والفوز بالكأس، خاصة أن العراق نجح في الفوز في مباراتين، والتعادل في الافتتاح، ولم يخسر أي مباراة، ولم تهتز شباكه حتى الآن، وسجل 7 أهداف بتوقيع 6 لاعبين، حيث سجل في مرمى السعودية إبراهيم بايش وأسو رستم، وفي مباراة اليمن، جاءت الخماسية عن طريق أيمن حسين «هدفين» ومصطفى ناظم وأمجد عطوان وحسين علي.
ورفع أيمن حسين رصيده من الأهداف الدولية إلى 13 هدفاً، وسبق له اللعب في صفوف النفط والشرطة والرياضي الصفاقسي والقوة الجوية وأم صلال القطري، وحصل على جائزة هداف الدوري العراقي عام 2021 برصيد 19 هدفاً، وسجل حتى الآن 4 أهداف مع المرخية وضعته في قائمة الهدافين للموسم الحالي.

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