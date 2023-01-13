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الرياضي

سلطان بن حمدان بن زايد يثمن رعاية ودعم هزاع بن زايد لنادي العين

سلطان بن حمدان بن زايد يثمن رعاية ودعم هزاع بن زايد لنادي العين
13 يناير 2023 11:24

 
أبوظبي (وام)


ترأس الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة رعاية المواهب بالنادي، اجتماع اللجنة التنفيذية الأول لعام 2023، والذي عقد أمس، في قاعة الرئيس باستاد هزاع بن زايد. 

وثمن رئيس اللجنة التنفيذية في نادي العين - خلال الاجتماع - الرعاية السامية والدعم السخي والاهتمام الكبير الذي ظل يحظى به النادي من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي.
وأكد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان الالتزام، برؤية النادي والخطط الاستراتيجية التي أرسى معالمها سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة. واطلع الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان على التقارير الخاصة بخطط النادي الاستراتيجية، والشركات التابعة له، وآلية العمل في الموسم الحالي، وتقارير الأداء الإداري والمالي، كما اطلع على المشاريع الجديدة، وفي مقدمتها مشروع فندق نادي العين للمواهب وصالة «الجمانيزيوم» الجديدة ، والمزودة بأحدث الإمكانات الخاصة بتعزيز اللياقة البدنية والتأهيل الفيزيائي، ومشروع مجمع غرف تبديل ملابس الأكاديمية، والتي تم إنشاؤها حديثاً لفرق النادي السنية. 

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كما استعرض الاجتماع مخطط المركز الطبي الجديد، والمدعم بأفضل الإمكانيات الطبية، لتقديم خدمات استثنائية للاعبي النادي والمجتمع. 

ووجه رئيس اللجنة التنفيذية، بتحسين الخدمات المقدمة لجماهير النادي، وتعزيز المبادرات المجتمعية، من خلال التواصل الفعال مع كافة الهيئات والمؤسسات، من أجل خدمة المجتمع. 

وأكد أهمية العمل على مواكبة علامات التطور في جميع القطاعات والإدارات العاملة بالنادي، للحصول على أعلى مؤشرات رضا المتعاملين مع النادي وشركاته، إدارياً، وفنياً، وتسويقياً، وإعلامياً، واجتماعياً وثقافياً من خلال تبني المبادرات الداعمة للجماهير وشركاء النادي والمتعاملين كافة. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية، محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، والدكتور مطر الدرمكي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، وخميس عبيد الكعبي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للألعاب الرياضية، وحمد نخيرات العامري، العضو المنتدب للنادي وشركاته.

العين
هزاع بن زايد
استاد هزاع بن زايد
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