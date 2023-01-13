خالد القاسمي يفتتح أول نادٍ للطيران الشراعي في الإمارات



الشارقة (الاتحاد)



افتتح الشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة نادي «مغامرات السماء» بمنطقة الفايه، وهو أول نادٍ في الإمارات للطيران الشراعي «بدون محرك».

وشهد حفل الافتتاح الشيخ محمد بن راشد المعلا، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ونصر النيادي رئيس اتحاد الرياضات الجوية، ويوسف حسن الحمادي نائب رئيس الاتحاد، ومحمد يوسف المازمي الأمين العام للاتحاد، وأحمد عبيد القصير المدير التنفيذي بالإنابة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، وعدد كبير من المسؤولين.

وتفقد الشيخ خالد بن عصام القاسمي وكبار الضيوف أقسام النادي، حيث قدم مسؤول كل منها شرحاً مستفيضاً حول العمل بالقسم والأجهزة المساعدة في تعليم المغامرين الجدد، واطلع على عوامل الأمن والسلامة بالنادي، وأهمية المحافظة على سلامة المتسابقين، وتابع عرضاً فنياً مبهراً وممتعاً للطائرات اللاسلكية قدمه بطل العالم طارق السعدي رئيس لجنة الطائرات اللاسلكية باتحاد الرياضات الجوية، وزميليه ناصر الشامسي وعبد الله جاسم.

وأعرب الشيخ خالد بن عصام القاسمي عن اعتزازه باحتضان الشارقة لأول نادي للطيران الشراعي بالدولة، وتم ترخيصه بالفعل، بالتعاون مع اتحاد الرياضات الجوية، والمُعد على أعلى مستوى سواء بالتجهيزات أو الوسائل التي تعين المدربين على توفير عوامل الأمن والسلامة للطيارين القدامى أو الجدد على حد سواء.

وأشار إلى أن الرياضات الجوية عامة والطيران الشراعي خاصة استقطب شريحة كبيرة من الشباب بالإمارات والمنطقة، وبرغم أن الاهتمام جاء متأخراً نسبياً، إلا أننا ندرس مع اتحاد الرياضات الجوية استضافة بطولة عالمية في هذا النوع من الرياضات، لأنها تستهوي قطاع كبير من الرياضيين.

وحول استضافة الشارقة للنسخة الرابعة من بطولة الشارقة الدولية للطيران الشراعي، قال: هذه النسخة تؤكد أن البطولة تنمو وتتطور باستمرار من سنة إلى أخرى، سواء بعدد المشاركين أو الجوانب الفنية، وهذا يعطينا مؤشراً لتوافر الكوادر الوطنية القادرة على تنظيم أكبر البطولات، ونأمل أن تخرج البطولة بصورة رائعة.

وأشاد الشيخ محمد بن راشد المعلا بإنشاء أول نادٍ مرخص للطيران الشراعي بالدولة، وهو أحد أقطاب وعشاق الرياضات الجوية وصاحب أول نادٍ للرياضات الجوية «الطائرات الشراعية بمحرك» بأم القيوين، وقال: خطوة موفقة للغاية، ونهنئ كل من أسهم في أن يرى هذا النادي النور ليلبي رغبات عشاق اللعبة، خاصة أنا أحد ممارسيها وعشاقها والإعلان عن إشهار النادي يتزامن مع النسخة الرابعة من بطولة الشارقة الدولية للطيران الشراعي، والتي حققت نجاحات رائعة وتحظى هذه المرة بمشاركة العنصر النسائي.

وقال عيسى هلال الحزامي إن إشهار نادي «مغامرات السماء» أمنية وتحققت لنا، خاصة أن النادي يوفر أقصى درجات الأمن والأمان لممارسي ومحبي وعشاق هذه الرياضة، ولدينا النية لإنشاء نادي للرياضات الجوية في المستقبل القريب، ليصبح هناك تنوع في ممارسة كافة الرياضات لاحتواء أكبر شريحة من الشباب، وهذا من أولوياتنا.

وأشار إلى أن عودة بطولة الشارقة الدولية للطيران الشراعي، بعد توقف نحو عامين يعد نجاحاً في حد ذاته، ونتمنى أن يستمتع الجمهور والمشاركين بهذه النسخة المثالية.

وأعرب أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي بالإنابة لهيئة الاستثمار والتطوير «شروق» عن سعادته بهذا الإنجاز، كون هذا النادي مرخص من اتحاد الرياضات الجوية وبمنطقة الفايه التي تعد من أجمل المناطق وأكثرها إثارة للطيران الشراعي، وقال: النادي يباشر نشاطه يوم الاثنين بأول فترة طيران وخلال شهرين يبدأ تدريب الطيران الشراعي، ثم نبدأ في احتضان رياضات أخرى في المستقبل بالتعاون مع اتحاد الرياضات الجوية.