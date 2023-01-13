326 لاعباً في كأس نائب رئيس الدولة للجري



دبي (الاتحاد)



تقام غداً «السبت» بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجري التي ينظمها اتحاد ألعاب القوى بحديقة الورقاء في دبي، بمشاركة 326 لاعباً ولاعبة يمثلون 17 نادياً، للمنافسة على حصد الميداليات الملونة، وذلك تتويجاً للتطور الذي شهدته «أم الألعاب» لاستشراف مستقبل مشرف للمنتخبات الوطنية على المستويات كافة، ضمن استراتيجية مجلس إدارة الرامية للوصول باللعبة إلى مستوى المنافسة على أفضل النتائج في الاستحقاقات القارية والدولية.

وتبدأ فعاليات البطولة في الساعة الثانية ظهراً للمراحل العمرية «رجال- سيدات- شباب -شابات- ناشئين- ناشئات- أشبال بنين وبنات»، يمثلون أندية شباب الأهلي، الوصل، دبا الحصن، الفجيرة، الشارقة، الذيد، حتا، الحمرية،ـ فلج المعلا، الإمارات، خورفكان، الرمس، مسافي، البطائح، مليحة،ـ اتحاد كلباء وأبوظبي لألعاب القوى.

وأكد ناصر محمد بن عاشور، الأمين العام للاتحاد أن البطولة تتمتع بأهمية كبيرة في إطار المنافسة القوية بين الأندية على التتويج بالمراكز الأولى، وتأكيد الرغبة الكبيرة في تعزيز المستويات الجيدة التي شهدتها المنافسات الماضية، خاصة أن هناك مواهب عدة تحظى باهتمام الأندية التي تتشارك معنا الرؤى الداعمة للتوجهات التي نسعى من خلالها لاستدامة الاستراتيجية المنشودة لمستقبل اللعبة.

وأضاف: تمثل مشاركة 326 لاعباً ولاعبة من 17 نادياً على مستوى الدولة زخماً كبيراً وقوة على صعيد المنافسات، ومجلس إدارة الاتحاد بقيادة الدكتور محمد عبدالله المر يحرص على تبنّي أفضل الممارسات التي تستهدف البرامج الداعمة لاكتشاف المواهب، والتعاون مع الأندية في تنفيذ الأطر الذي تمثل الأساس القوي حتى نمضي قدماً في تنفيذ رؤيتنا التي نستطيع أن نعبر من خلالها إلى آفاق جيد يلبي التوقعات والطموحات.