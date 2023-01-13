فاسكيز يغيب عن الريال 45 يوماً



الرياض (أ ف ب)

أعلن نادي ريال مدريد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، إصابة لاعبه لوكاس فاسكيز بالتواء في كاحله الأيمن، وذلك غداة تأهله إلى المباراة النهائية لكأس السوبر الإسبانية المقامة في السعودية.

وأفاد النادي الملكي في بيان: بعد الفحوصات التي أجراها لاعبنا لوكاس فاسكيز، تم تشخيص التواء في الكاحل الأيمن.

وخرج الظهير الأيمن من مباراة نصف نهائي أمام فالنسيا التي انتهت بفوز ريال بركلات الترجيح 4-3، إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ليدخل مكانه دانيال كارفاخال في الدقيقة 64 من الشوط الثاني.

ولم يحدد النادي الملكي فترة غياب فاسكيز، غير أن تقارير إعلامية محلية أشارت إلى أنه سيغيب لمدة شهر ونصف.

وتلاحق لعنة الإصابات «لوس بلانكوس» مع انطلاقة العام الجديد، حيث يعاني الفرنسي أوريليان تشواميني والنمساوي دافيد ألابا من مشاكل عضلية.

كما خرج البرازيلي ايدير ميليتاو أيضاً من ملعب الملك فهد في العاصمة الرياض، بعد أن شعر بالدوار عندما ارتطمت كرة برأسه، بينما تلقى الفرنسي إدواردو كامافينجا ضربة على ركبته.

قال مدرب ريال الإيطالي كارلو أنشيلوتي عقب نهاية المباراة، وتأهل فريقه إلى النهائي «يوم الأحد (في النهائي) سيكون لدينا دفاع قويّ لأن كارفاخال والفرنسي فيرلان مندي تمكنا من التعافي».

وأضاف: «علينا تقييم كامافينجا وما حدث مع فاسكيز، الأمر الذي بدا أكثر جدية».