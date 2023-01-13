السبت 14 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

فاسكيز يغيب عن الريال 45 يوماً

فاسكيز يغيب عن الريال 45 يوماً
13 يناير 2023 09:34

 
الرياض (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
مهدي علي.. «الإنجاز الأخير» لـ «المدرب الخليجي»!
لوب يفوز بخمس مراحل على التوالي في رالي داكار

أعلن نادي ريال مدريد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، إصابة لاعبه لوكاس فاسكيز بالتواء في كاحله الأيمن، وذلك غداة تأهله إلى المباراة النهائية لكأس السوبر الإسبانية المقامة في السعودية.
وأفاد النادي الملكي في بيان: بعد الفحوصات التي أجراها لاعبنا لوكاس فاسكيز، تم تشخيص التواء في الكاحل الأيمن.
وخرج الظهير الأيمن من مباراة نصف نهائي أمام فالنسيا التي انتهت بفوز ريال بركلات الترجيح 4-3، إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ليدخل مكانه دانيال كارفاخال في الدقيقة 64 من الشوط الثاني.
ولم يحدد النادي الملكي فترة غياب فاسكيز، غير أن تقارير إعلامية محلية أشارت إلى أنه سيغيب لمدة شهر ونصف.
وتلاحق لعنة الإصابات «لوس بلانكوس» مع انطلاقة العام الجديد، حيث يعاني الفرنسي أوريليان تشواميني والنمساوي دافيد ألابا من مشاكل عضلية.
كما خرج البرازيلي ايدير ميليتاو أيضاً من ملعب الملك فهد في العاصمة الرياض، بعد أن شعر بالدوار عندما ارتطمت كرة برأسه، بينما تلقى الفرنسي إدواردو كامافينجا ضربة على ركبته.
قال مدرب ريال الإيطالي كارلو أنشيلوتي عقب نهاية المباراة، وتأهل فريقه إلى النهائي «يوم الأحد (في النهائي) سيكون لدينا دفاع قويّ لأن كارفاخال والفرنسي فيرلان مندي تمكنا من التعافي».
وأضاف: «علينا تقييم كامافينجا وما حدث مع فاسكيز، الأمر الذي بدا أكثر جدية».

الرياض
السعودية
كأس السوبر الإسباني
ريال مدريد
لوكاس فاسكيز
آخر الأخبار
الرئيس الكوري الجنوبي يبدأ زيارة للإمارات اليوم
الإمارات
الرئيس الكوري الجنوبي يبدأ زيارة للإمارات اليوم
اليوم 01:36
الإمارات وكوريا الجنوبية.. نموذج مثالي للتعاون
الإمارات
الإمارات وكوريا الجنوبية.. نموذج مثالي للتعاون
اليوم 01:36
الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك- يول
الإمارات
يون سيوك يول.. حامل لواء تأسيس كوريا الجنوبية الجديدة
اليوم 01:36
حمدان بن محمد خلال اطلاعه على مستجدات سوق المزارعين (وام)
الإمارات
حمدان بن محمد: الإنتاج الزراعي المحلي ركيزة أساسية للتنمية المستدامة
اليوم 01:36
الإمارات وكوريا الجنوبية.. 42 عاماً من التعاون في مجالات التطوير والتنمية
الإمارات
الإمارات وكوريا الجنوبية.. 42 عاماً من التعاون في مجالات التطوير والتنمية
اليوم 01:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©