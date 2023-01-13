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فيليكس.. «البداية طرد»!

فيليكس.. «البداية طرد»!
13 يناير 2023 09:27

لندن (أ ف ب) 

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انتهت المباراة الأولى للبرتغالي جواو فيليكس مع تشيلسي بنكسة مزدوجة، إثر خسارة فريقه أمام مضيفه فولهام 1-2، في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة للدوري الإنجليزي لكرة القدم، إضافة إلى طرده قبل أقل من ساعة من عمر اللقاء.
وبعد ساعات من انضمام المهاجم الشاب بنظام الإعارة من أتلتيكو مدريد الإسباني، شارك فيليكس مع «البلوز» في مباراته، إلا أنه طرد في الدقيقة 58 بسبب تدخل عنيف، وبقي الجابوني بيار إيميريك أوباميانج على دكة البدلاء، واستعاد تشيلسي خدمات قائده الإسباني سيسار أسبيليكويتا.
إلا أن ذلك لم يمنع تشيلسي من متابعة عروضه السيئة، إذ تلقى خسارته السابعة هذا الموسم والثالثة توالياً في مختلف المسابقات، منها هزيمتان أمام مانشستر سيتي صفر-1 في «البريميرليج» وصفر-4 في الدور الثالث من كأس إنجلترا.
ويحتل تشيلسي المركز العاشر في الدوري بفارق 10 نقاط عن المراكز الأربعة الأوائل، والمؤهلة الى دوري أبطال أوروبا، وبرصيد 25 نقطة متأخراً بفارق ست نقاط عن فولهام الذي تقدم إلى المركز السادس بـ 31 نقطة.
وتأتي الخسارة لتزيد الضغط على المدرب جراهام بوتر الذي تسلّم مهامه مطلع الموسم بعد إقالة سلفه الألماني توماس توخل، بعد سبع مباريات على انطلاق الدوري، حيث يعاني النادي اللندني من ظروف صعبة على كافة المستويات، وسلسلة طويلة من الغيابات، وفي طليعتها الفرنسي نجولو كانتي وبن تشيلويل والحارس السنغالي إدوار مندي وريس جيمس والأميركي كريستيان بوليسيك ورحيم سترلينج.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
تشيلسي
فولهام
جواو فيليكس
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