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ديبالا يقود «الذئاب» إلى ربع نهائي كأس إيطاليا

ديبالا يقود «الذئاب» إلى ربع نهائي كأس إيطاليا
13 يناير 2023 09:25

 
ميلانو (أ ف ب) 

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الإنتر.. «التأهل الدرامي»!

قاد «البديل» الأرجنتيني باولو ديبالا فريقه روما إلى ربع نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم، حيث من المرجح أن يواجه نابولي، متصدر الدوري، وذلك بتسجيله هدف الفوز على ضيفه جنوى من الدرجة الثانية 1-صفر.
على الملعب الأولمبي في العاصمة روما، سجّل ديبالا هدف التأهل في الدقيقة 64، بعدما تجاوز حارس الفريق المنافس، وسدد من زاوية ضيقة.
وتنتظر نابولي الثلاثاء المقبل مباراة سهلة على الورق أمام كريمونيزي متذيّل ترتيب الدوري، ما يرجح بلوغ النادي الجنوبي الدور ربع النهائي لملاقاة روما الشهر المقبل.
ومن المرجح أن يُحرم جمهور الفريقين من حضور أي مباراة خارج الديار بسبب إشكال جمع مشجعي «الالتراس» لدى الفريقين، في حين ذكرت تقارير إعلامية إيطالية بأنّ جماهير روما ونابولي ستحرم من حضور مباريات خارج الديار لمدة شهر بعد إشكالات عنيفة بين الجانبين على الطريق السريع الأحد الماضي في توسكانا.
وسيحرم في هذه الحال جمهور روما من السفر إلى نابولي لحضور المباراة بين الفريقين في الدوري على ملعب مارادونا المقررة أواخر الشهر الحالي.
وحسم فيورنتينا تأهله إلى ربع النهائي عقب تغلبه على سمبدوريا 1-صفر، ليضرب موعداً مع تورينو الذي حقق مفاجأة مدوية بفوز على ميلان، بطل إيطاليا، بالنتيجة ذاتها بعد التمديد، كما عانى الإنتر للتأهل، بعد فوزه الدرامي على بارما 2-1 بعد التمديد.

كأس إيطاليا
روما
ديبالا
نابولي
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