«دبي لسباق الخيل» يطلق «الكأس الافتراضي»

دبي (الاتحاد)

في إطار «استراتيجية دبي للميتافيرس» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بهدف ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل مُدن العالم الرائدة في هذا المجال، وجعلها مركزاً رئيساً لمجتمع «الميتافيرس» العالمي، أعلن نادي دبي لسباق الخيل، بالشراكة مع شركة «دي في سي سي ميتا تكنولوجي»، عن إطلاق كأس دبي الافتراضي أو «دبي فيرس كاب» يوم الأحد المقبل، ليكون نادي دبي لسباق الخيل بذلك أول مؤسسة للسباقات في العالم تتواجد بسباقاتها في عالم «الميتافيرس».

وستكون «دبي فيرس كاب»، وهي لعبة افتراضية في عالم «الميتافيرس» مدعومة بالعالم الحقيقي لسباقات الخيول المهجنة الأصيلة، حيث سيتمكن المستخدمون من تجربة السباقات بواسطة مشاهد مستوحاة من سباقات الخيل على مضمار ميدان.

ويمكن لمُلّاك الخيول في العالم الافتراضي تتبع تطوراتها أثناء المشاركة في السباقات، وكسب عملات افتراضية بناءً على أدائها، والحصول على جوائز قيمة.

وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل: «أسس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دبي بنية تحتية عالمية تدعم نمو مختلف القطاعات بما فيها قطاع الاقتصاد الرقمي، وهو ما يمكّن الإمارة من القيام بدور رئيس في مجال صناعة المستقبل، وتحقيق خططها الطموحة الرامية للريادة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي».

وأضاف: «كان اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لاستراتيجية «دبي ميتافيرس» بمثابة دفعة قوية لتعزيز الاقتصاد الرقمي واستحداث القوانين لتمكين استخدام تقنية الميتافيرس والتكنولوجيا المستقبلية بشكل يعزز من مكانة دبي لريادة هذا المجال. ونحن في نادي دبي لسباق الخيل حريصون على إثراء تجربة محبي السباقات من خلال مواكبة التطورات التكنولوجية».