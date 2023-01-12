أغلى 5 حراس في «خليجي 25»

البصرة (وام)

وفق إحصائيات موقع «ترانسفير ماركت» تضم قائمة أعلى حراس مرمى، من حيث القيمة السوقية، في بطولة «خليجي 25» بالعراق 5 حراس، تصل قيمتهم السوقية إجمالاً إلى مليونين و75 ألف يورو.

وتضم القائمة كلاً من القطري مشغل برشم بقيمة سوقية 450 ألف يورو، ويتساوى معه في نفس القيمة الحارس العراقي فهد طالب.

ويأتي خالد عيسى حارس منتخبنا في المركز الثالث بـ400 ألف يورو، ويتساوى معه بنفس القيمة إبراهيم المخيني حارس منتخب عُمان، وجلال حسن حارس منتخب العراق، والذي شارك في مباراة الافتتاح بقيمة إجمالية 375 الف يورو.