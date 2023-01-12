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الرياضي

شباب الأهلي والنصر إلى «مربع ذهب» دوري السلة

شباب الأهلي والنصر إلى «مربع ذهب» دوري السلة
12 يناير 2023 22:19

 
علي معالي (دبي)

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شباب الأهلي يتصدر والنصر يتألق في دوري السلة


تأهل شباب الأهلي والنصر إلى «مربع ذهب» دوري رجال السلة، بعد صدارة «الفرسان» للدور التمهيدي، وجاء «العميد» في «الوصافة»، مع نهاية «الجولة 14»، ووصل شباب الأهلي إلى «النقطة 22»، بالفوز على الشارقة 94-91، في المباراة التي جرت على صالة «الفرسان»، وجاءت المباراة قوية للغاية، وظلت النتيجة حائرة حتى الثواني الأخيرة من اللقاء الذي شهدت تألق أكثر من لاعب بالفريقين.
ورفع النصر رصيده إلى «النقطة 21»، بالفوز على الوحدة 89- 69، في المباراة التي جرت على صالة نادي الجزيرة، ليؤكد حسام الوكيل مدرب الفريق براعته في قيادة «العميد» بنجاح حتى الآن.
وفي مباراة ثالثة، فاز الوصل على الظفرة 92- 80، وبذلك يلتقي الشارقة مع الوحدة، والوصل مع البطائح، والفائزان يكملان «المربع الذهبي» مع شباب الأهلي والنصر.

دوري السلة
شباب الأهلي
النصر
الشارقة
الوحدة
الوصل
الظفرة
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