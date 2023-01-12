العراق وعُمان إلى «المربع الذهبي»

مراد المصري (دبي)



صعد منتخبا العراق وعُمان إلى نصف نهائي «خليجي 25» لكرة القدم المقامة حالياً في مدينة البصرة، بفوز العراق على اليمن 5 -صفر، وعُمان على السعودية 2-1، في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى، ليحتل «أسود الرافدين» المركز الأول برصيد 7 نقاط، فيما جاء «الأحمر« العُماني في المركز الثاني بفارق الأهداف، وحل «الأخضر» ثالثاً بثلاث نقاط، واليمن رابعاً من دون أي نقطة.

ونجح منتخب عُمان من إنجاز مهمة الصعود، بعد الفوز على السعودية 2-1 ، في المباراة التي أقيمت على ملعب الميناء، وسجل هدفي «الأحمر» المنذر العلوي في الدقيقة 34، وحارب السعدي في الدقيقة 84 ، فيما سجل تركي العمار هدف «الأخضر» في الدقيقة 41 .

لم ينتظر الفريقان مرحلة «جس النبض»، وبدأت الهجمات منذ الثواني الأولى التي أعقبت «ضربة البداية»، مع محاولة كل منتخب خطف هدف لإراحة الأعصاب.

اضطر «الأخضر» إلى إجراء تغيير مبكر بخروج قاسم لاجامي مصاباً، ومشاركة حسين الصبياني بدلاً منه في الدقيقة التاسعة.

وأهدر المنتخب السعودي محاولة خطيرة، بعد هجمة منظمة سريعة، إلا أن «لمسة» تركي العمار افتقدت للقوة داخل منطقة الجزاء، لتذهب الكرة بين أحضان الحارس العُماني إبراهيم المخيني في الدقيقة 24.

عاد تركي العمار ليسدد الكرة من خارج المنطقة، إلا أن الحارس المخيني كان لها بالمرصاد في الدقيقة 32.

افتتح المنذر العلوي التسجيل لعُمان، بعد متابعة كرة عرضية من أحمد الكعبي حولها بقدمه داخل شباك «الأخضر» في الدقيقة 34، وهدد المنذر العلوي المرمى بتسديدة قوية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى في الدقيقة 38.

أدرك المنتخب السعودي هدف التعادل بتوقيع تركي العمار، إثر متابعة لعرضية داخل المنطقة، مستغلاً خروج الحارس ويودع الكرة داخل الشباك في الدقيقة 41.

حاول المنتخب السعودي استغلال ارتباك «الأحمر» بعد هدف التعادل، وينفرد تركي العمار، إلا أن المخيني تصدى للكرة في توقيت مثالي في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني، انطلق منتخب عُمان بهجمة سريعة، إلا أن تسديدة عصام الصبحي مرت عالية فوق المرمى في الدقيقة 48، رد منتخب السعودية بتسديدة قوية من داخل المنطقة عن طريق سميحان النابت، أبعدها المخيني إلى ركنية في الدقيقة 57.

شهد اللقاء لحظات من الترقب، مع محاولة كل منتخب تأمين بطاقة الصعود من دون مجازفة، فيما أسهمت الخبرة لاعبي عُمان في استحواذهم على الكرة بدرجة أكبر.

وحافظ المخيني على تعادل عُمان، بتصديين حاسمين لتسديدة أحمد الغامدي، ورأسية محمد مران قبل عشر دقائق على نهاية الوقت الأصلي.

واقتنص حارب السعدي الهدف الثاني لعُمان من تسديدة صاروخية من خارج المنطقة في الدقيقة 84.