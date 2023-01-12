«أسود الرافدين» يستعرض بـ «خماسية»



مصطفى الديب (أبوظبي)



حقق العراق فوزاً كبيراً على اليمن بـ «خماسية»، في ختام مباريات الدور الأول للمجموعة الأولى ضمن بطولة «خليجي 25»، ورفع «أسود الرافدين» رصيده إلى «النقطة السابعة»، ليحافظ على صدارة المجموعة الأولى، ويصعد إلى نصف النهائي بجدارة.

ورغم أن الشوط الأول كان سجالاً بين المنتخبين، إلا أن الخبرة حسمت الأمور لمصلحة العراق، بعد أن نجح مصطفى ناظم في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 40 إثر رأسية فشل حارس اليمن في التصدي لها، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف.

في الشوط الثاني رفض «الفار» اعتماد هدف التعادل لليمن مرتين، بسبب وقوع «البديل» أحمد ماهر في «مصيدة التسلل»، ليلغي هدفين لليمن، قبل أن يعزز «البديل» أمجد عطوان تقدم «أسود الرافدين» في الدقيقة 64، بعدها استسلم لاعبو اليمن للنتيجة، وينجح أيمن حسين في تسجيل هدفين سريعين، الأول في الدقيقة 74 من ضربة جزاء، والثاني في الدقيقة 75، ليكون أول لاعب يسجل هدفين في مباراة واحدة خلال «خليجي 25»، قبل أن يختتم حسين علي «خماسية» العراق في الدقيقة 88 ليقود منتخب بلاده إلى الصعود بجدارة إلى الدور نصف النهائي.