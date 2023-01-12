الإمارات تستضيف «البطولة الوطنية للبادل»



دبي (وام)



تنطلق «البطولة الوطنية المؤهلة للجولة العالمية لأساتذة البادل» للمرة الأولى في الدولة برعاية مجموعة بريد الإمارات، وبالشراكة مع اتحاد البادل تنس ومجلس أبوظبي الرياضي، حيث تُقام فعاليات البطولة على مدى ثلاث عطل نهاية أسبوع من 27 يناير إلى 12 فبراير 2023.

ويتوقع أن تستقطب أكثر من 200 فريق بادل محترف من مختلف أنحاء الدولة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتشهد البطولة إقامة ست مسابقات، حيث تحصل الفرق الحائزة على بطاقات دعوة خاصة «وايلد كارد» للمشاركة في جولة التصفيات التأهيلية لبطولة «مدن» العالمية لأساتذة البادل «أبوظبي 2023»، وذلك من 18 إلى 20 فبراير، ويمنح كلّ فريق من الفرق الستة الفائزة بالمسابقات جائزة نقدية قيمتها 10 آلاف درهم.

ويشارك في تنظيم «البطولة الوطنية المؤهلة للجولة العالمية لأساتذة البادل»، شركة «جلوبال مايس اورجنيزيشن ليميتد» «جي إم أو إل للفعاليات»، بالتعاون مع «ماتش سبوت».

وتشمل البطولة ثلاث فئات، بحيث تخصص الفئة الأولى لمسابقات مواطني الإمارات، والثانية للمسابقات المفتوحة للمقيمين في الدولة، بينما تخصص الثالثة للمسابقات المفتوحة للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، على أن تشمل كلُّ فئة مسابقة خاصة للرجال وأخرى للسيدات.

وتقام المسابقات في أبوظبي ودبي والشارقة، على أن تعقد النهائيات لكل منها في أبوظبي، ويتمكَّن فريق الرجال وفريق السيدات الفائز في كل واحدة من فئات البطولة من التنافس مع أهم لاعبي البادل العالميين المحترفين.

ورحب سعيد المري، الأمين العام لاتحاد البادل تنس، بانضمام مجموعة بريد الإمارات إلى الجهود الوطنية الهادفة إلى تشجيع المواطنين الإماراتيين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي على ممارسة رياضة البادل تنس، والتي تشهد نمواً منقطع النظير على المستويين المحلي والعالمي.

من جهته، لفت عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات، إلى التعاون مع اتحاد البادل تنس، شريكاً استراتيجياً وراعياً رسمياً لـ «البطولة الوطنية المؤهلة للجولة العالمية لأساتذة البادل»، والعمل مع مجالس الرياضة في مختلف إمارات الدولة، لإنجاح بطولة رائدة ترقى إلى مستوى المعايير العالمية.

وأضاف أن المجموعة تسعى إلى الإسهام في تنمية القطاع الرياضي في الدولة، ودعم وتمكين الجيل الجديد من الرياضيين المحليين، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير قطاع السياحة الرياضية.

يشار إلى أن «البطولة الوطنية المؤهلة للجولة العالمية لأساتذة البادل» تفتح باب المشاركة أمام مواطني وسكان الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، ممَّن يمتلكون تصنيفاً رسمياً في اتحادات البادل المحلية في دولهم.

وتقام جولة التصفيات التأهيلية للبطولة من 18 إلى 20 فبراير، بينما تقام المباريات النهائية لبطولة «مدن» العالمية لأساتذة البادل «أبوظبي 2023» من 21 إلى 26 فبراير المقبل في باب النجوم بجزيرة الحديريات.