عودة مبابي وحكيمي إلى سان جيرمان

باريس (أ ف ب)

عاد المهاجم كيليان مبابي والمدافع المغربي أشرف حكيمي إلى تدريبات باريس سان جيرمان، بعد إجازة دامت عشرة أيام في أعقاب مشاركتهما في مونديال قطر 2022، وفق ما أعلن النادي الفرنسي الخميس.

نشر حساب الفريق على تويتر فيديو يظهر اللاعبَين يشاركان في حصة في المركز التدريبي وأردفه بعبارة "عودة موفقة إلى التمارين".

وعاد اللاعبان سريعًا إلى النادي بعد كأس العالم، مبابي بعد ثلاثة أيام فقط من خسارة منتخب بلاده النهائي أمام الأرجنتين بركلات الترجيح، وحكيمي في اليوم ذاته بعد أربعة أيام من سقوط المغرب أمام كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث.

شارك اللاعبان في مباراتي سان جيرمان في الدوري الفرنسي ضد ستراسبورج (فوز 2-1) في 28 ديسمبر، وفي لنس (هزيمة 3-1) في اليوم الأول من العام الجديد، قبل أن يحصلا على إجازة لمدة 10 أيام.

وشوهد الصديقان في نيويورك في الولايات المتحدة، حيث تابعا مباراة بين بروكلين نتس وسان أنتونيو سبيرز في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

قبل انطلاق المباراة، عُرضت مشاهد من نهائي كأس العالم الذي سجل خلاله مبابي ثلاثية "هاتريك" على الشاشة العملاقة في الملعب، وسط تصفيق حار لهدّاف المونديال.

كما تلقى مبابي وحكيمي قمصانًا من نجم نتس كيفن دورانت، الذي جاء لمصافحتهما والتقاط الصور.

هذا وافتتح حكيمي الثلاثاء ملعب كرة قدم حمل اسمه في مدينة القصر الكبير المغربية مسقط رأس والدته.