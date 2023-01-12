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الرياضي

مرسيدس يعلن عن «دبليو 14» منتصف فبراير

مرسيدس يعلن عن «دبليو 14» منتصف فبراير
12 يناير 2023 19:00

برلين (د ب أ)

أعلن فريق مرسيدس، المنافس في بطولة العالم لسباقات سيارات "فورمولا1-"، اليوم الخميس، أن موسمه سينطلق يوم 15 فبراير المقبل، حينما يكشف الفريق عن سيارته الجديدة "دبليو 14". وسيتم الكشف عن السيارة الجديدة في حدث إطلاق رقمي سيتم بثه مباشرة من سيلفرستون. 

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وأوضح فريق مرسيدس في بيان له: "سيارة موسم 2023 تم تصنيعها بناء على الدروس التي تعلمناها في العام الماضي، والتي أجبرت الفريق على مواجهة العديد من التحديات والتصدي لها من خلال السيارة "دبليو 14".
وفي الموسم الماضي، فشل الفريق الفائز بلقب بطولة العالم ثماني مرات، في الفوز بلقب الصانعين للمرة الأولى منذ عام 2014، وحقق فوزاً واحداً فقط عبر البريطاني جورج راسل في سباق الجائزة الكبرى بالبرازيل. وفشل البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، في الفوز بأي سباق في عام 2022، وأنهى الموسم في المركز السادس في ترتيب السائقين، بفارق مركزين خلف زميله راسل. وسيكشف فريق ويليامز عن سيارته الجديدة للموسم يوم السادس من فبراير المقبل، ويأتي بعد ذلك فريق ألفا توري يوم 11 من الشهر ذاته. وتم الكشف عن مواعيد أخرى للكشف عن السيارات الجديد، حيث سيعلن كل من ماكلارين وأستون مارتن عن سياراتهما يومي 13 و14 من الشهر المقبل، فيما سيكشف فريق ألبين عن سيارته يوم 16.

مرسيدس
فورمولا 1
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