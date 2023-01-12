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البايرن قريب من ماني

البايرن قريب من ماني
12 يناير 2023 18:43

برلين (أ ف ب) 

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أعلن جوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونيخ الألماني، أن مهاجمه الدولي السنغالي ساديو ماني "سيعود في موعد أبكر" من المتوقع، ما قد يجعله جاهزًا لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
قال خلال حديثه من معسكر بايرن الشتوي في العاصمة القطرية الدوحة، أن ماني يحرز تقدمًا أفضل من المتوقع من الإصابة التي تعرض لها في طرف عظمة الشظية "فيبولا" في ساقه اليمنى حرمته من المشاركة في مونديال قطر.
أضاف: "إنه لاعب مهم. عندما تسير الأمور على ما يرام، من الممكن أن يكون حاضرًا للمشاركة ضد باريس. ولكن سنرى".
وتابع: "في ذهني، لا أعوّل عليه للمباراة الأولى ضد سان جيرمان".
ويحل العملاق البافاري على فريق العاصمة الفرنسية في 14 فبراير المقبل، قبل أن يستضيفه في الثامن من مارس.
أحرز ماني ستة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة هذا الموسم مع بايرن في الدوري المحلي بعد انتقاله في الصيف قادمًا من ليفربول الإنجليزي.
يتصدر بايرن، حامل اللقب في المواسم العشرة الأخيرة، الترتيب على بُعد أربع نقاط من فرايبورج الثاني، ويحل على لايبزج الثالث مع استئناف البوندسليجا ضمن منافسات المرحلة 16 يوم الجمعة 20 الجاري.

جوليان ناجلسمان
ساديو ماني
بايرن ميونيخ
دوري أبطال أوروبا
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