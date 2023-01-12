السعودية بـ «ثقل التاريخ» وعُمان بـ «الحسم»



سلطان آل علي (دبي)



يلتقي السعودية وعُمان اليوم، في مواجهة حاسمة، من أجل تحديد المتأهل إلى «نصف النهائي» من «خليجي 25». ويلعب عُمان بأفضلية رصيده الذي يضم 4 نقاط، في حين أنّ السعودية يملك 3 نقاط فقط، بالتالي يكفي أبناء عُمان التعادل حتى من أجل ضمان التأهل.

وإذا ما عدنا إلى تاريخ المواجهات في كأس الخليج، نجد أنّ التفوق باكتساح كبير لـ «الأخضر»، حيث تواجه المنتخبان في 15 مباراة سابقة، كان الفوز فيها من نصيب السعودية 13 مرة، والخسارة مرة واحدة فقط، والتعادل في مرة واحدة، كما سجل المنتخب السعودي 31 هدفاً، بمعدل يتجاوز هدفين كل مباراة، بينما سجل منتخب عُمان 8 أهداف فقط، وخرج السعودية بشباك نظيفة في 8 مرات.

وتعود المواجهة الأولى إلى «خليجي 4» عام 1976 في قطر، حينها انتصر السعودية 3-1، وتبقى النتيجة الأكبر في تاريخ مواجهاتهم في عام 1979 بالعراق، عندما انتصر السعودية برباعية نظيفة.

وجاء الانتصار الوحيد للمنتخب العُماني في «خليجي 23» بالكويت، والذي صادف وأن شارك المنتخب السعودي فيه بالصف الثاني كذلك، وخسر بنتيجة 2-0 في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويحتفظ العُمانيون بذاكرة لا تُنسى عندما حققوا اللقب الخليجي الأول في تاريخ السلطنة على حساب السعودية عام 2009 وذلك بعد التعادل سلبياً والفوز بركلات الترجيح بنتيجة 6-5.