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البايرن في مأزق

البايرن في مأزق
12 يناير 2023 17:30

برلين(رويترز)

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أكد جوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونيخ، رغبة ناديه في التعاقد مع حارس مرمى بعد إصابة القائد مانويل نوير، لكنه أشار إلى قلة الخيارات في سوق الانتقالات الشتوية.
وفي نهاية معسكر تدريبي لمدة أسبوع في الدوحة بقطر قبل استئناف موسم دوري الدرجة الأولى الألماني الأسبوع المقبل، قال ناجلسمان إن سفين أولرايش «34 عاماً» مستعد لتعويض نوير، كما يبحث النادي عن حارس آخر.
وأبلغ مؤتمراً صحفياً: «مهمتنا النظر في السوق رغم أنه من الصعب في الشتاء العثور على حراس ومن المنطقي عدم وجود خيارات عديدة في السوق الآن».
وأضاف: «إنها مسألة معقدة، نحاول فعل شيء، أجاد أولرايش في التدريبات هنا، لكن النادي مجبر على ضم حارس آخر دون النظر إلى من سيكون الخيار الأول والثاني».
وسيغيب نوير، الذي كان ضمن تشكيلة ألمانيا التي خرجت من الدور الأول بكأس العالم في قطر، حتى نهاية الموسم عقب خضوعه لجراحة بعد تعرضه لكسر عظم بالساق في حادث تزلج.
وأشار ناجلسمان إلى أن الخيارات، بعيداً عن أولرايش، تقتصر على حراس شبان ومنهم يوهانيس شينك «19 عاماً» الذي لا يملك خبرة بمباريات الدوري الكبرى.
ويستكمل بايرن المتصدر رحلته نحو تعزيز رقمه القياسي بتحقيق لقب الدوري للمرة 11 على التوالي بمواجهة لايبزج يوم 20 يناير.
وسيخوض مباراة ودية وحيدة أمام سالزبورج النمساوي غداً الجمعة.
وتابع المدرب: «نريد الاستعداد لمواجهة كبرى أمام منافس من الصفوة مثل لايبزج، نخطط للعب بالتشكيلة الأساسية (أمام سالزبورج)».
وسيلتقي بايرن، المتصدر بفارق أربع نقاط ويتقدم على لايبزيج ثالث الترتيب بست نقاط، باريس سان جيرمان في دور 16 بدوري أبطال أوروبا الشهر المقبل. 

جوليان ناجلسمان
بايرن ميونيخ
نوير
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