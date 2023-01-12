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الرياضي

أنشيلوتي ينتقد «الملكي»

أنشيلوتي ينتقد «الملكي»
12 يناير 2023 16:51

برلين (د ب أ-ستاتس بيرفورم)
‏اعترف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، بأن فريقه كان بعيداً عن مستواه أمام فالنسيا، لكن ذلك لم يمنعه من بلوغ نهائي كأس السوبر الإسباني في السعودية. وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لمثله حيث تقدم كريم بنزيمة بهدف للنادي الملكي من ضربة جزاء ثم تعادل صامويل لينو لفالنسيا، ليتم اللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي حسمها الريال لصالحه بنتيجة 4/3.
وقال أنشيلوتي: «لم تكن مشكلة جسدية لأن في الوقت الإضافي أدينا بشكل أفضل منهم، لسنا في قمة مستوانا لكنه أمر طبيعي». وأضاف: «يوجد لاعبون بدأوا عدداً قليلاً من المباريات بعد المونديال، دفعنا بلاعبين بلغوا ذروة المشاركة مثل فيرلاند ميندي وداني كارفاخال». 

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وأشار: «أردنا بلوغ النهائي وهذا ما حققناه، هي لحظة مختلفة عن العام الماضي، لكني أعتقد أننا سنقاتل بقوة للفوز بكأس السوبر». ونجح بنزيمة ولوكا مودريتش وتوني كروس في تسجيل أول ثلاث ركلات جزاء ترجيحية للريال قبل أن يحرز ماركو أسينسيو ركلة الجزاء الرابعة، وعلق أنشيلوتي على ذلك بالقول: «‎أعطيت الفرصة للاعبين الثلاثة الأكثر خبرة، الأفضل، الركلة الأخيرة كانت لفينيسيوس جونيور ومن الأفضل أنه لم يسدد». 

 

أنشيلوتي
ريال مدريد
كأس السوبر الإسباني
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