«القتالية المختلطة الثالثة» تنطلق غداً في مبادلة أرينا

أبوظبي (الاتحاد)

انتهت لجنة الفنون القتالية المختلطة التابعة لاتحاد الجوجيتسو، من وضع اللمسات الأخيرة على الاستعدادات الخاصة ببطولة الفنون القتالية المختلطة الثالثة للناشئين، التي ستقام يوم السبت المقبل في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة نخبة من اللاعبين واللاعبات من مختلف الجنسيات في فئات وزنية مختلفة.

وتستكمل النسخة الثالثة مسيرة النجاح التي حققتها النسختين السابقتين، على صعيد نشر وتطوير اللعبة، وزيادة معدلات نسب المشاركة والحضور الجماهيري.

وقال محمد بن دلموك الظاهري، رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة: "تمثل البطولة إضافة مهمة لأجندة فعاليات الموسم الرياضي 2023، لا سيما أنها ستدشن موسماً طويلاً واستثنائياً من البطولات والمنافسات التي ينظمها الاتحاد خلال العام الجاري، في ظل تنامي الاهتمام بهذا النوع من الرياضات والإقبال الكبير على ممارستها خصوصاً من فئة الشباب".

وأضاف: "يواكب تنظيم البطولة جهود الاتحاد لنشر اللعبة على مستوى الدولة، وتسليط الضوء على الممارسين في جميع المراحل السنية، وإلقاء الضوء على المواهب، ووضع البرامج والخطط التي تسهم في الارتقاء بمستوياتهم باعتبارهم يمثلون حجر الزاوية لتأسيس منتخب وطني قادر على المنافسة والتألق في أكبر البطولات".

وتقام البطولة على مدار يومين، خلافاً للنسخ السابقة التي كانت تقام في يوم واحد، وذلك نظراً لاستقطابها لأعداد كبيرة تعكس تزايد انتشار اللعبة وشعبيتها المتنامية في المجتمع، ورغبة الجيل الجديد في التعرف على هذه الرياضة واحترافها وذلك ضمن مساعي الاتحاد إلى تعزيز موقع الدولة كوجهة رائدة عالمياً في تنظيم أهم بطولات الفنون القتالية المختلطة، واستقبال نخبة الأبطال العالميين.

كما أكدت اللجنة المنظمة للبطولة الجاهزية التامة لاستضافة النزالات في مبادلة أرينا وفقا لأعلى المعايير التنظيمية والاحترافية، ومشاركة أطقم تحكيمية على أعلى مستوى.