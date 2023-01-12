منافسات الصغار ترسم انطلاقة «الشراع الدولية لقفز الحواجز»

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت صباح اليوم منافسات بطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز، وذلك ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي للفروسية الأول، وبرعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع آل نهيان، الرئيسة الفخرية، وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وهي البطولة التي يستضيف فعالياتها منتجع الفرسان الرياضي الدولي في العاصمة أبوظبي على مدى أربعة أيام، وتختتم مساء الأحد 15 يناير الحالي، بمنافسة جائزة الشراع لونجين الكبرى، والجولة التأهيلية الثالثة التي تشهدها الإمارات والمؤهلة إلى كأس العالم لقفز الحواجز 2023.

ويشتمل الحدث الرئيس على ست منافسات من فئة الأربع نجوم، وتتزامن معه بطولة دولية تصنيف النجمتين وتحتوي على 9 منافسات، وبطولة دولية لخيول القفز الصغيرة عمر 6 و7 سنوات، وسيكون التنافس بينها عبر 6 منافسات، ثلاث منها لكل فئة عمرية.

وعقب تتويج الفائزين في منافستي الخيول الصغيرة، قال خالد الجنيبي، رئيس البطولة: انطلقت فعاليات بطولة الشراع الدولية في نسختها السادسة، برعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، ضمن مهرجان أبوظبي للفروسية الأول، وبمشاركات قياسية للفرسان والفارسات، ومنذ البداية بلغ التنافس أشده مما يبشر بنتائج متقدمة في المنافسات القادمة، وقال: خصصت الفترة الصباحية في أول أيام البطولة لخيول القفز الصغيرة عمر 6 و7 سنوات برعاية كفالور، وتليها 5 منافسات ستقام تباعاً.

وتضمنت منافسات اليوم الأول منافستي الخيول الصغيرة، برعاية كفالور، بمواصفات المرحلتين الخاصة، على حواجز 120 سم للخيول عمر 6 سنوات، وتنافست فيها 32 خيلاً، وأنهى مرحلتيها دون خطأ 18 خيلاً، وحازت خيول الإمارات على المراكز الخمسة الأولى، وحازت الصدارة الفرس «هوليوود» بقيادة الفارس موفي عويضة الكربي، وتوّجت بجائزة المركز الثاني الفرس «كاملي» بقيادة الفارس سالم أحمد السويدي، والثالث الجواد «كاب شور»، بقيادة الفارس مفتاح الظاهري.

وفي منافسة الخيول الصغيرة عمر 7 سنوات، وبذات المواصفات على حواجز بلغ ارتفاعها 125 سم، تنافست 29 خيلاً، وأكملت المرحلتين دون خطأ 16 خيلاً، وحاز الصدارة الجواد «غواندار سي سي»، بقيادة فارس لاتفيا كريستابس نيرتنكس، والثاني الجواد «لوكاردو أو» بقيادة فارسنا عبد الله المري، وجاء في المركز الثالث الجواد «لاتور بي»، بقيادة الفارس السوري محمد فادي الزبيبي.