أستراليا المفتوحة.. امتحان سهل لـ «العائد» وحذر لـ «البطل»

ملبورن (أ ف ب)

يخوض الصربي نوفاك ديوكوفيتش، حامل اللقب تسع مرات قياسية، امتحاناً سهلاً في الدور الأول من بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب التي تنطلق الاثنين، ضد الإسباني روبرتو كارباييس بايينا المصنف 75، بعد عام على ترحيله من البلاد وحرمانه من المشاركة في أولى البطولات الأربع الكبرى، وفق ما أسفرت القرعة الخميس.

يطمح المصنف خامساً عالمياً الذي رُحّل مطلع 2022 لعدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لتعزيز رقمه القياسي في ملبورن ومعادلة عدد الألقاب القياسية في بطولات الجراند سلام، الذي يحمله الإسباني رافايل نادال.

وفي غياب المصنف أول عالمياً الإسباني الآخر كارلوس ألكاراز للإصابة، سيكون نادال حامل اللقب المصنّف الأول في البطولة ويفتتح مشواره في اختبار حذر أمام البريطاني الواعد جاك درايبر (40).

لدى السيدات، ستكون المصنفة أولى عالمياً البولندية إيجا شفيونتيك، بطلة رولان جاروس وفلاشينج ميدوز العام الماضي، مرشحة فوق العادة لحصد لقبها الأوّل في ملبورن، مع غياب حاملة اللقب الأسترالية آشلي بارتي التي اعتزلت بطريقة مفاجئة العام الماضي بعد تتويجها. تفتتح مشوارها ضد الألمانية يوله نيماير.

وتستهل التونسية أنس جابر، الثانية، التي بلغت الموسم الماضي نهائي بطولة كبرى للمرة الأولى في مسيرتها، في ويمبلدون ثم نيويورك، حملتها نحو لقب كبير أول ضد السلوفينية تامارا زيدانشيك.

وأثيرت مخاوف بشأن لياقة ديوكوفيتش بعد أن تعرض لإصابة طفيفة في العضلة الخلفية للفخذ في طريقه للتتويج بدورة أديلايد الأسبوع الماضي. خرج مبكراً من مباراة تدريبية الأربعاء لتلقي مزيد من العلاج.

ومن المرتقب أن يخوض الصربي مباراة خيرية مع الأسترالي المشاغب نيك كيريوس الجمعة على ملعب رود لايفر أرينا، في مواجهة قد تتكرر في ربع نهائي أستراليا المفتوحة.

إلا أن على كيرويس أن يحاول أولا تخطي مواجهتين محتملتين مع الدنماركي هولغر رونه والروسي أندريه روبليف، وفق ما أسفرت القرعة.

ويستهل النرويجي كاسبر رود، الثالث عالمياً، الذي تعرض لخسارة مفاجئة في أول مباراة له في دورة أوكلاند الأربعاء، مشواره أمام التشيكي توماش ماخاتش.

أما دانييل مدفيديف الذي حل وصيفاً في النسختين الأخيرتين، وخسر الموسم الماضي بطريقة دراماتيكية عندما أهدر تقدماً بمجموعتين ضد نادال في مباراة استمرت 5 ساعات ونصف، يلتقي الأميركي ماركوس جيرون. ويواجه اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الفرنسي كنتان آليس.

ويشهد الدور الأول مواجهتين مرتقبتين بين الإيطالي ماتيو بيريتيني والبريطاني أندي موراي من جهة، وروبليف والنمساوي دومينيك تيم من جهة أخرى.

لدى السيدات، تتطلع الأميركية جيسيكا بيجولا، الثالثة عالمياً، لمواصله بدايتها الرائعة للعام، بعدما قادت بلادها إلى لقب كأس يونايتد الجديدة المختلطة للمنتخبات عندما اكتسحت شفيونتيك 6-2,6-2، حيث تستهل مشوارها أمام الرومانية جاكلين كريستيان.