بمشاركة عربية واسعة.. «جلوبال بولز» للبلياردو تنطلق في أبوظبي غداً

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق غداً بطولة «جلوبال بولز» للبلياردو التي تقام بالعاصمة أبوظبي بمشاركة 96 لاعباً، من 10 دول عربية هي الإمارات والسعودية والكويت وقطر ومصر والبحرين وعمان والأردن والعراق ولبنان.

ويشارك في المنافسات التي تستمر حتى الثلاثاء المقبل، مجموعة من اللاعبين الدوليين، أشهرهم الكويتي عمر شاهين ثاني العالم نجم منتخب الكويت، ومواطنه عبد الله اليوسف، وكذلك الدولي العراقي أمير علي فيما يشارك مجموعة من لاعبي منتخب الإمارات أبرزهم محمد الحوسني وعمران سالم.

وتنطلق البطولة بمواجهات الدور التمهيدي يليها لقاءات الأدوار الإقصائية، فيما يقام النهائي مساء الثلاثاء المقبل.

من جهته وجه ناصر الحمادي منظم البطولة، الشكر إلى اللاعبين الدوليين الذين حرصوا على المشاركة في البطولة، مؤكداً أن بطولة أبوظبي العربية هي بداية لمزيد من البطولات، كما وجه الشكر إلى منتجعات جنة برج السراب راعي البطولة، على توفير كافة متطلبات النجاح وكذلك وجه التحية إلى مركز الكورنيش جيت الطبي الذي وفر كل بما يتعلق بالأمور الطبية.

وأكد أن مشاركة 96 لاعباً من 10 دول عربية من بينهم نجوم كبار، يؤكد أهمية الحدث مشيداً بالتعاون الكبير سواء من اللاعبين أو الشركاء.