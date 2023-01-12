الجمعة 13 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

بمشاركة عربية واسعة.. «جلوبال بولز» للبلياردو تنطلق في أبوظبي غداً

بمشاركة عربية واسعة.. «جلوبال بولز» للبلياردو تنطلق في أبوظبي غداً
12 يناير 2023 16:45

أبوظبي (الاتحاد)
تنطلق غداً بطولة «جلوبال بولز» للبلياردو التي تقام بالعاصمة أبوظبي بمشاركة 96 لاعباً، من 10 دول عربية هي الإمارات والسعودية والكويت وقطر ومصر والبحرين وعمان والأردن والعراق ولبنان.
ويشارك في المنافسات التي تستمر حتى الثلاثاء المقبل، مجموعة من اللاعبين الدوليين، أشهرهم الكويتي عمر شاهين ثاني العالم نجم منتخب الكويت، ومواطنه عبد الله اليوسف، وكذلك الدولي العراقي أمير علي فيما يشارك مجموعة من لاعبي منتخب الإمارات أبرزهم محمد الحوسني وعمران سالم.
وتنطلق البطولة بمواجهات الدور التمهيدي يليها لقاءات الأدوار الإقصائية، فيما يقام النهائي مساء الثلاثاء المقبل.
من جهته وجه ناصر الحمادي منظم البطولة، الشكر إلى اللاعبين الدوليين الذين حرصوا على المشاركة في البطولة، مؤكداً أن بطولة أبوظبي العربية هي بداية لمزيد من البطولات، كما وجه الشكر إلى منتجعات جنة برج السراب راعي البطولة، على توفير كافة متطلبات النجاح وكذلك وجه التحية إلى مركز الكورنيش جيت الطبي الذي وفر كل بما يتعلق بالأمور الطبية.
وأكد أن مشاركة 96 لاعباً من 10 دول عربية من بينهم نجوم كبار، يؤكد أهمية الحدث مشيداً بالتعاون الكبير سواء من اللاعبين أو الشركاء.

أخبار ذات صلة
صراع مثير بين «الفرسان» في «الشراع الدولية»
«بسام الوثبة» يحصد لقب دلما بمضمار أبوظبي
البلياردو
أبوظبي
آخر الأخبار
سباق دبا الحصن وحتا على لقب «بطل الشتاء» يتواصل في «الأولى»
الرياضي
سباق دبا الحصن وحتا على لقب «بطل الشتاء» يتواصل في «الأولى»
اليوم 16:45
النمسا تسجل رقماً قياسياً لدرجة الحرارة في الجبال
دنيا
النمسا تسجل رقماً قياسياً لدرجة الحرارة في الجبال
اليوم 16:43
الكويت و8 سنوات من غياب الانتصار على البحرين
الرياضي
الكويت و8 سنوات من غياب الانتصار على البحرين
اليوم 16:40
كيف تخفض الضغط والسكر بطريقة بسيطة في العمل؟
دنيا
كيف تخفض الضغط والسكر بطريقة بسيطة في العمل؟
اليوم 16:34
4 جلسات في ورشة «المدربين المحترفين»
الرياضي
4 جلسات في ورشة «المدربين المحترفين»
اليوم 16:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©