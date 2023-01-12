الغساني: علينا تحسين الصورة



البصرة (الاتحاد)

أكد يحيى الغساني لاعب منتخبنا الوطني، أن جميع لاعبي «الأبيض» يدركون مدى حزن وإحباط الشارع الرياضي في الإمارات، بسبب تواضع الأداء خلال «خليجي 25» المقامة حالياً في البصرة، خاصة أن المنتخب خسر أول مباراتين في المجموعة الثانية أمام البحرين والكويت.

وقال الغساني: لم نكن جيدين مع بداية البطولة، وعلينا تحسين الصورة، ولن نرضى إلا بالفوز، في مباراة قطر في ختام الدور الأول بالمجموعة، وعلينا تحقيق الهدف، لأننا نمثل بلدنا، وجميع اللاعبين يدركون جيداً مسؤوليتهم، وعلينا التركيز بشدة والجميع تحت أمر الجهاز الفني.