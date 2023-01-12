الجمعة 13 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الغساني: علينا تحسين الصورة

الغساني: علينا تحسين الصورة
12 يناير 2023 16:20

 
البصرة (الاتحاد)

أكد يحيى الغساني لاعب منتخبنا الوطني، أن جميع لاعبي «الأبيض» يدركون مدى حزن وإحباط الشارع الرياضي في الإمارات، بسبب تواضع الأداء خلال «خليجي 25» المقامة حالياً في البصرة، خاصة أن المنتخب خسر أول مباراتين في المجموعة الثانية أمام البحرين والكويت. 

أخبار ذات صلة
اليمن.. «ضيف الشرف»!
الإمارات وباكستان تؤكدان في بيان مشترك سعيهما لتعزيز شراكتهما الإستراتيجية
خليجي 25
تابع التغطية كاملة

وقال الغساني: لم نكن جيدين مع بداية البطولة، وعلينا تحسين الصورة، ولن نرضى إلا بالفوز، في مباراة قطر في ختام الدور الأول بالمجموعة، وعلينا تحقيق الهدف، لأننا نمثل بلدنا، وجميع اللاعبين يدركون جيداً مسؤوليتهم، وعلينا التركيز بشدة والجميع تحت أمر الجهاز الفني.

كأس الخليج
الإمارات
قطر
العراق
آخر الأخبار
سباق دبا الحصن وحتا على لقب «بطل الشتاء» يتواصل في «الأولى»
الرياضي
سباق دبا الحصن وحتا على لقب «بطل الشتاء» يتواصل في «الأولى»
اليوم 16:45
النمسا تسجل رقماً قياسياً لدرجة الحرارة في الجبال
دنيا
النمسا تسجل رقماً قياسياً لدرجة الحرارة في الجبال
اليوم 16:43
الكويت و8 سنوات من غياب الانتصار على البحرين
الرياضي
الكويت و8 سنوات من غياب الانتصار على البحرين
اليوم 16:40
كيف تخفض الضغط والسكر بطريقة بسيطة في العمل؟
دنيا
كيف تخفض الضغط والسكر بطريقة بسيطة في العمل؟
اليوم 16:34
4 جلسات في ورشة «المدربين المحترفين»
الرياضي
4 جلسات في ورشة «المدربين المحترفين»
اليوم 16:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©