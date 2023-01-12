رودولفو: اخترت قائمة «الأبيض» عن قناعة



معتز الشامي (البصرة)



شدد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، مدرب منتخبنا الوطني، على أن المباراة أمام قطر غداً «الجمعة» في «خليجي 25»، تمثل فرصة لتغيير الصورة السابقة التي ظهر بها «الأبيض» خلال المباراتين السابقتين، ومحاولة الخروج بنتيجة الفوز، بغض النظر عن حسابات التأهل إلى «نصف نهائي» البطولة.

وأبدى رودولفو انزعاجه من سؤال، عما إذا يختار بنفسه قائمة «الأبيض»، أو يفرضها الاتحاد عليه، نافياً أنه يسمح بذلك، مؤكداً أن الاختيارات كلها بناءً على متابعة دقيقة للدوري واللاعبين، سواء في مسيرته التدريبية، عندما قاد بوكا جونيور، أو محطاته التدريبية الأخرى، وقال: لا أحد يتدخل في اختياراتي لأنها عن «قناعة شخصية».

ولفت إلى أنه غير راضٍ عن الأداء، وقال: نعرف أننا لم نكن على قدر طموح الجماهير.

وأضاف: قمنا بتكثيف التدريبات لتلافي الأخطاء، لنظهر بشكل جيد، ودائماً أهتم بالجاهزية، وهدفنا الظهور بصورة مختلفة، واللعب بتركيز عالٍ، وبعد ذلك نرى نتيجة المباراة الأخرى.

وقال: صرحت في وقت سابق، بأننا نقوم بالتغيير في المنتخب وضخ دماء جديدة، وأركز على العمل وتجهيز اللاعبين، وأنا المسؤول الوحيد عن أي نتيجة.

وحول منتخب قطر، قال: المبارة ليست «ديربي»، ولكنها مهمة للطرفين، وقطر منتخب شاب، ولديه لاعبون خبرة، وعملت هناك وأعرفهم جيداً، وهم يعتمدون على الاستحواذ وامتلاك الكرة، وقادرون على تطبيق الضغط العالي، والخسارة الماضية لا تعكس مستواهم.