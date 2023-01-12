الجمعة 13 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

رودولفو: اخترت قائمة «الأبيض» عن قناعة

رودولفو: اخترت قائمة «الأبيض» عن قناعة
12 يناير 2023 16:19

 
معتز الشامي (البصرة)


شدد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، مدرب منتخبنا الوطني، على أن المباراة أمام قطر غداً «الجمعة» في «خليجي 25»، تمثل فرصة لتغيير الصورة السابقة التي ظهر بها «الأبيض» خلال المباراتين السابقتين، ومحاولة الخروج بنتيجة الفوز، بغض النظر عن حسابات التأهل إلى «نصف نهائي» البطولة.

أخبار ذات صلة
اليمن.. «ضيف الشرف»!
الإمارات وباكستان تؤكدان في بيان مشترك سعيهما لتعزيز شراكتهما الإستراتيجية
خليجي 25
تابع التغطية كاملة

وأبدى رودولفو انزعاجه من سؤال، عما إذا يختار بنفسه قائمة «الأبيض»، أو يفرضها الاتحاد عليه، نافياً أنه يسمح بذلك، مؤكداً أن الاختيارات كلها بناءً على متابعة دقيقة للدوري واللاعبين، سواء في مسيرته التدريبية، عندما قاد بوكا جونيور، أو محطاته التدريبية الأخرى، وقال: لا أحد يتدخل في اختياراتي لأنها عن «قناعة شخصية».
ولفت إلى أنه غير راضٍ عن الأداء، وقال: نعرف أننا لم نكن على قدر طموح الجماهير.
وأضاف: قمنا بتكثيف التدريبات لتلافي الأخطاء، لنظهر بشكل جيد، ودائماً أهتم بالجاهزية، وهدفنا الظهور بصورة مختلفة، واللعب بتركيز عالٍ، وبعد ذلك نرى نتيجة المباراة الأخرى.
وقال: صرحت في وقت سابق، بأننا نقوم بالتغيير في المنتخب وضخ دماء جديدة، وأركز على العمل وتجهيز اللاعبين، وأنا المسؤول الوحيد عن أي نتيجة.
وحول منتخب قطر، قال: المبارة ليست «ديربي»، ولكنها مهمة للطرفين، وقطر منتخب شاب، ولديه لاعبون خبرة، وعملت هناك وأعرفهم جيداً، وهم يعتمدون على الاستحواذ وامتلاك الكرة، وقادرون على تطبيق الضغط العالي، والخسارة الماضية لا تعكس مستواهم.

الإمارات
رودولفو أروابارينا
قطر
البصرة
العراق
آخر الأخبار
سباق دبا الحصن وحتا على لقب «بطل الشتاء» يتواصل في «الأولى»
الرياضي
سباق دبا الحصن وحتا على لقب «بطل الشتاء» يتواصل في «الأولى»
اليوم 16:45
النمسا تسجل رقماً قياسياً لدرجة الحرارة في الجبال
دنيا
النمسا تسجل رقماً قياسياً لدرجة الحرارة في الجبال
اليوم 16:43
الكويت و8 سنوات من غياب الانتصار على البحرين
الرياضي
الكويت و8 سنوات من غياب الانتصار على البحرين
اليوم 16:40
كيف تخفض الضغط والسكر بطريقة بسيطة في العمل؟
دنيا
كيف تخفض الضغط والسكر بطريقة بسيطة في العمل؟
اليوم 16:34
4 جلسات في ورشة «المدربين المحترفين»
الرياضي
4 جلسات في ورشة «المدربين المحترفين»
اليوم 16:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©