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الرياضي

ليبرون يتوج بطل «ريد بُل لوكال هيرو تور» للبادل تنس

ليبرون يتوج بطل «ريد بُل لوكال هيرو تور» للبادل تنس
12 يناير 2023 18:45

دبي (الاتحاد)
بإشراف النجم العالمي وبطل العالم تسع مرات الإسباني خوان ليبرون، تستضيف الإمارات بطولة فريدة في رياضة البادل، في إطار جولة «ريد بُل لوكال هيرو تور»، حيث انطلقت تصفيات البطولة التي تقام على أربع مراحل من عجمان، بملاعب «بادل سكوير» الثلاثاء، قبل أن تنتقل في اليوم التالي إلى أكاديمية «لتس بادل» في العاصمة أبوظبي، وتقام المرحلتان الأخيرتان من التصفيات في دبي، قبل أن يحتضن مركز «بولرز» في دبي أيضاً النهائي الوطني السبت 14 يناير.
وتقام البطولة الحالية وفق النظام الأميركي، والذي يختلف عن البادل التقليدي فيما يتعلق بطريقة توزيع الفرق في المباريات. وعوضاً عن اللعب بفرق ثابتة، يقوم اللاعبون وفق نظام «أميركانو» بتبديل الشركاء بعد كل جولة. وبمجرد انتهاء جميع المباريات، يجب على جميع اللاعبين المشاركة في خوض مباراة واحدة على الأقل ضمن فريق واحد. وفي ما عدا ذلك، فإن نظام تسجيل النقاط والقوانين هي نفسها الخاصة بالبادل التقليدية.
وبحسب قوانين البادل، تخاض المباريات بفرق زوجي في ملعب مغلق أصغر بحوالي 25% من حجم ملعب كرة المضرب. ويتم تسجيل النقاط بشكل مماثل للتنس العادي، أي لدى ارتداد الكرة مرّتين على أرضية الفريق المنافس، أو لدى ارتطام كرة الفريق الخصم في الشبكة أو باللاعب، أو سقوطها في منطقته أو خارج مساحة اللعب أو جدران الملعب.
وتتيح البطولة لهواة وعشاق رياضة البادل وللمهارات الواعدة التعرف إلى البطل العالمي ليبرون، وتلقي النصائح والإرشادات منه، إضافة إلى فرصة الفوز بالبطولة لخوض تجربة لا مثيل لها في أكاديميته في مدريد. وارتكازاً على العدد الأكبر من النقاط التي يتم تسجيلها، سيختار ليبرون البطل المحلي الذي سيفوز بجائزة مميّزة، هي عبارة رحلة تشمل تغطية كل التكاليف لخوض تجربة تدريبية فريدة في مخيّم أكاديمية خوان ليبرون في العاصمة الإسبانية.

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