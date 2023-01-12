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34 حكماً في دورة «الفيفا»

34 حكماً في دورة «الفيفا»
12 يناير 2023 17:00

 
دبي (الاتحاد)

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انطلقت في دبي محاور الدورة التدريبية لتطوير حكام الفريق الأول، التي يُنظمها اتحاد الكرة بالتعاون مع الاتحاد الدولي من 11 إلى 15 يناير الحالي، بمشاركة 34 حكماً وحكماً مساعداً.
ويُقدم محاور الدورة التدريبية محاضرو «الفيفا» وهم، ماسيمو بوساكا مدير الحكام بالاتحاد الدولي، والروسي فلانتين إيفانوف، والكوستاريكي ليونيل ليال.
ويشتمل برنامج دورة تطوير حكام كرة القدم على محاضرات تطبيقية خلال الفترة الصباحية، والتي تتضمن إقامة مباريات مصغرة على ملاعب اتحاد الكرة في دبي، ورصد الحالات التحكيمية التي تتطلب تدخل تقنية الفيديو، فيما تُعقد خلال الفترة المسائية محاضرات نظرية وفنية، يتم فيهم مراجعة كافة القرارات التي تم اتخاذها في المحاضرات الصباحية.
وتأتي الدورة في إطار حرص اتحاد الكرة على زيادة خبرات حكام كرة القدم، خلال فترة توقف مسابقات أندية المحترفين وخلال المسابقات المحلية بصفة عامة، مما يسهم في تطوير أداء التحكيم في المباريات، وذلك بالإستعانة بخبرات نخبة من محاضري الاتحادين الآسيوي والدولي.

دبي
اتحاد كرة القدم
الاتحاد الدولي لكرة القدم
الفيفا
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