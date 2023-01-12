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الرياضي

بينيرو: النتائج لا تعكس قوة «الأبيض»

بينيرو: النتائج لا تعكس قوة «الأبيض»
12 يناير 2023 15:03

 
البصرة (الاتحاد)

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أكد البرتغالي برونو بينيرو مدرب قطر، أن فريقه لعب بطريقة متوازنة خلال اللقاءين الماضيين، وانتزع الفوز في أول مباراة، ولكن غاب عنه التوفيق في المباراة الثانية، ووقع بعض اللاعبين في أخطاء فردية بسيطة، كلفت الفريق الخسارة أمام البحرين.
وقال: ندرك تماماً أن المباراة المقبلة مهمة وصعبة، ولكن لدي ثقة باللاعبين ورغبتهم في الفوز، وندخل مواجهة الإمارات، ولدينا معنويات عالية، رغم الخسارة الماضية، حيث كان البحرين منافساً قوياً، وواجهنا سوء حظ وفقدان التركيز، وخسارة مباراة لا تعني فقدان الثقة بالمدرب أو اللاعببن.
وأضاف: الإمارات تملك فريقاً جيداً، ونتائجه لا تعكس جودته، حيث كان قدم مستوى تنافسياً، ونحن مستعدون جيداً بعد اللقاء الماضي، خاصة من الناحية البدنية ونغير في التكتيك، واللاعبون أصبحوا أكثر خبرة، وأكثر تركيزاً على الاستشفاء البدني.
وقال: علينا الاستمرار فيما نقوم به، واستقبلنا هدفين أمام البحرين، في وقت سيطرتنا على اللقاء، وأتمنى أن نكون محظوظين، بعدما واجهنا «سوء حظ» في اللقاء الأخير، نركز على ما يمكن تقديمه، ونحاول السيطرة والاستحواذ، وإظهار شخصيتنا والنتيجة تأتي بعد ذلك.
من جانبه، أكد عاصم ماديبو لاعب قطر أن زملاءه يدخلون لقاء الإمارات من دون ضغوط، وقال: الخسارة الماضية بمثابة دافع قوي بالنسبة لنا لتقديم مباراة جيدة أمام «الأبيض»، كما أشكر الجمهور العراقي الرائع، وكان معنا منذ اللقاء الأول وطيلة البطولة، ووجوده يعطينا دافعاً قوياً.

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