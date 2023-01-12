تشافي يستبعد التحرك في «الانتقالات الشتوية»

برلين(د ب أ-ستاتس بيرفورم)

استبعد تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، أي تحركات خلال فترة الانتقالات الشتوية رغم التكهنات المحيطة بمصير الجابوني بيير إيمريك أوباميانج والهولندي ممفيس ديباي. وذكرت تقارير صحفية أمس الأربعاء أن برشلونة يدرس إمكانية إعادة التعاقد مع أوباميانج بعد أربعة أشهر فقط من بيعه لتشيلسي مقابل 12 مليون يورو، الأمر الذي قد يفتح الطريق أمام ممفيس ديباي لإيجاد ناد جديد، بعد مشاركته في أربع مباريات فقط هذا الموسم، وسط تكهنات بشأن اهتمام أتلتيكو مدريد بضمه.

ولدى سؤاله بشأن هذا الأمر قال تشافي عشية اللقاء مع ريال بيتيس في مباراة الدور قبل النهائي لكأس السوبر الإسباني: «نحن سعداء بالتشكيل الحالي للفريق». وأضاف: «لا نعرف أي شيء، سنرى ما سيحدث، قلت لمجلس الإدارة إنني سأكون سعيداً لو ظلت القائمة كما هي».