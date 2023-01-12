«جي 62» يحلق في سماء «ختامي الظفرة» للصيد بالصقور

مصطفى الديب (أبوظبي)

اختتمت اليوم «الخميس» منافسات مسابقة مهرجان الظفرة للصيد بالصقور، التي نظمها نادي أبوظبي للصقارين على مدار أربعة أيام، وشهدت مشاركة 2200 صقر من مختلف أنحاء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وجاءت الأشواط قوية ومثيرة على مدار الأربعة أيام، حيث اشتد الصراع على ألقاب الأشواط، والذي عكسه الفارق الضئيل في التوقيتات بين أصحاب المراكز الأولى.

وتضمنت المسابقة ستة أشواط جميعها للعامة، وأسفرت منافسات اليوم الأخير عن تحليق الصقر «جي 62» لمحمد فاروق

عبدالكريم فاروق بذهبية شوط الجير بيور والجير قرموشة - جرناس، الذي اختتمت به منافسات الحدث، وجاء ثانياً في ترتيب هذا الشوط «جيه جي 02» لفريق ند الشبا، أما المركز الثالث فكان من نصيب «جيه 2» لثاني عبدالله حليس الفلاسي.

وفي منافسات شوط الجير شاهين والجير تبع - جرناس، فاز بالميدالية الذهبية الصقر «وقاد» لمبارك سالم أحمد محمد المرر، فيما حل وصيفاً «عجيب» لسيف بن حريز الفلاسي، وجاء في المركز الثالث «أس 46» لفريق ند الشبا.

وكانت أشواط اليومين الأول والثاني قد أسفرت عن تحليق الصقر «ميراج» لفريق دبي بذهبية شوط الجير شاهين، وحل ثانياً الصقر «56» لسيف بن حريز الفلاسي، فيما جاء ثالثاً في هذا الشوط «جحدر» لحمد أحمد بن مجرن.

وفي منافسات شوط الجير تبع - فرخ الذي اختتمت به فعاليات اليوم الأول، فاز الصقر «مرشح» لسيف بن حريز الفلاسي بالمركز الأول وتوج بالميدالية الذهبية، فيما حل وصيفاً «المقص» لسيف بن حريز الفلاسي أيضاً وجاء ثالثاً الصقر «3574» لفريق دبي.

وفي اليوم الثاني من المنافسات، فاز الصقر «حبيب» لعبدالله شامس عتيق العامري بذهبية شوط الجير بيور - فرخ، وحل وصيفاً الصقر «يلايس» لسيف بن حريز الفلاسي، وجاء ثالثاً «سمرقند» لمنصور سالم خليفة سويدان الكعبي.

واختتمت منافسات اليوم الثاني بإقامة شوط الجير قرموشة - فرخ، وحلق بذهبية ذلك الشوط الصقر«545» لفريق دبي، فيما احتل الوصافة الصقر «جي 35» لحميد محمد راشد الطاير، وجاء ثالثاً الصقر «نوير» لحمد عبدالله العرجاني.