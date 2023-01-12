وثائقي «كابتن عمو بابا» يواكب «خليجي 25»



معتصم عبدالله (دبي)



واكبت منافسات «خليجي 25» المقامة حالياً بمدينة البصرة في جنوب العراق، والتي تستمر إلى 19 يناير، بمشاركة 8 منتخبات، أحياء ذكرى المدرب العراقي الراحل «عمو بابا»، وذلك بتدشين العرض الأول للفيلم السينمائي الوثائقي «كابتن عمو بابا».

وجرى تدشين الفيلم السينمائي «كابتن عمو بابا» من سيناريو ولاء المانع وإخراج محمد خليل، في قاعة مول «تايم سكوير» بمدينة البصرة، بحضور ورعاية أحمد المبرقع وزير الشباب والرياضة العراقي، والذي عبر في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للوزارة في «فيسبوك»، عن سعادته بالفيلم الذي يوثق سيرة رائعة لقامة رياضية عراقية أصيلة تتجسد بشخص اللاعب الدولي السابق والمدرب الراحل عمو بابا الذي كان أيقونة للإبداع الرياضي، وبالخصوص بطولات كأس الخليج.

وأكد «المبرقع» في مؤتمر صحفي بعد انتهاء العرض، حرص الوزارة على إحياء ذكرى نجوم الرياضة البارزين والشخصيات المهمة التي قدمت الكثير للرياضة العراقية وحفظ إرثهم، وفي مقدمتهم شيخ المدربين الراحل عمو بابا الذي حقق العديد من الإنجازات للكرة العراقية.

ويعد عمو بابا المدرب الراحل في 2009 عن عمر ناهز الـ 74 عاماً، الاسم الأبرز في عالم التدريب على مستوى العراق والخليج، بعدما قاد «أسود الرافدين» في 123 مباراة دولية، وحقق مع المنتخب العديد من الإنجازات، أبرزها الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية 1982، والتأهل إلى نهائيات كأس العالم 1986 بالمكسيك في المشاركة المونديالية الوحيدة لـ «أسود الرافدين».

وارتبط اسم عمو بابا ببطولات «كأس الخليج»، بقيادته «أسود الرافدين» إلى التتويج باللقب في ثلاث مناسبات بداية من «خليجي 5» والتي استضافتها العراق 1979، و«خليجي 7» في عُمان 1984، و«خليجي 9» بالسعودية 1988، وهو آخر إنجاز يُسجل باسم العراق في ألقاب كأس الخليج.