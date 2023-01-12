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الرياضي

«الوداع المبكر» يهدد منتخبنا للمرة الرابعة

«الوداع المبكر» يهدد منتخبنا للمرة الرابعة
12 يناير 2023 13:37

معتصم عبدالله (دبي)

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خليجي 25
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يهدد الوداع المبكر من الدور الأول لمنافسات «خليجي 25» بالبصرة، منتخبنا الوطني للمرة الرابعة في تاريخ مشاركاته الخليجية، حينما يخوض مباراته أمام قطر ضمن الجولة الثالثة والأخيرة في الدور الأول للمجموعة الثانية.
ويحتل «الأبيض» المركز الأخير في ترتيب المجموعة «بدون رصيد»، فيما يتصدر البحرين ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، مقابل 3 نقاط لكل من قطر والكويت.
وودع «الأبيض» كأس الخليج من الدور الأول في ثلاث مشاركات سابقة، منذ اعتماد نظام المجموعات في 2004، بعدما احتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى لنسخة «خليجي 17» في قطر 2004، برصيد نقطتين من تعادلين في المجموعة التي تصدرها عُمان برصيد 6 نقاط، مقابل 5 لقطر الوصيف، ونقطتين للعراق الرابع.
وجاء الوداع المبكر الثاني لمنتخبنا من الدور الأول في نسخة «خليجي 19» في عُمان 2009، حينما حل ثالثاً أيضاً في ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 4 نقاط، مقابل 7 للسعودية المتصدر، و5 نقاط لقطر الوصيف، فيما حل اليمن في المركز الأخير من دون رصيد.
وأنهى «الأبيض» مشاركته في النسخة الماضية في «خليجي 24» في قطر، بالخروج من الدور الأول في المركز الثالث للمجموعة الأولى، برصيد 3 نقاط، من فوز وحيد على اليمن «المتذيل» بنتيجة 3-0، مقابل الخسارة في مباراتين أمام العراق 0-2، وقطر 2-4.
واعتمدت «كأس الخليج» منذ نسختها الأولى في البحرين 1970، وحتى «خليجي 16» بالسعودية 2003، على نظام المجموعة الواحدة، حيث يواجه كل منتخب من المنتخبات السبعة الأخرى، وكانت تقام كل عامين أو 3 أعوام، مع بعض الاستثناءات عندما كانت تقام مباراة نهائية.
وجرى بداية من نسخة «خليجي 17» والتي استضافتها قطر في 2014، تغيير النظام إلى نظام المجموعتين ونصف النهائي والمباراة النهائية، بالتزامن مع زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 8 فرق بانضمام اليمن وعودة العراق بعد غياب.

 

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