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جولة الحسم في كأس اليد

جولة الحسم في كأس اليد
12 يناير 2023 14:00

 
رضا سليم (دبي)

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شباب الأهلي يتصدر والنصر يتألق في دوري السلة


يسدل الستار غداً «الجمعة» على الدور التمهيدي للمجموعة الثانية بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة اليد، حيث يلتقي الجزيرة مع الشارقة بصالة فخر أبوظبي، ويستضيف العين منافسه شباب الأهلي، وتحدد المباراتان الفريقين المتأهلين إلى «المربع الذهبي» للبطولة.
ويتصدر الشارقة قمة المجموعة برصيد 6 نقاط من الفوز في مباراتين على شباب الأهلي والعين، ويليه شباب الأهلي والجزيرة، ولكل منهما 4 نقاط، فيما يأتي العين في المركز الرابع برصيد نقطتين.
وفي حال فوز الجزيرة وشباب الأهلي، تتساوى 3 فرق في المركز الأول، وسيكون الترتيب النهائي بفارق الأهداف هو الفاصل للتأهل، بينما فوز أو تعادل الشارقة يحجز مكانه في المربع، ويتحدد الطرف الثاني بناء على نتيجة المباراة الثانية، وخسارة «الفرسان» والجزيرة في المباراتين يتساوى كلاهما في النقاط برصيد 5 نقاط، ويحدد فارق الأهداف البطاقة الثانية في المجموعة.
ويلتقي «السبت» الوصل مع النصر بصالة الإمبراطور، ومليحة مع دبا الحصن بصالة مليحة، في ختام المجموعة الأولى، ويتصدر مليحة قمة المجموعة «6 نقاط»، ويليه دبا الحصن والوصل، ولكل منهما 4 نقاط، فيما يأتي النصر في المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين، ويحتاج مليحة إلى التعادل أو الفوز للتأهل، بينما الوصل يحتاج فقط إلى الفوز، بشرط خسارة دبا الحصن.
وتلعب الفرق التي تأتي في المركزين الثالث والرابع في المجموعتين على مراكز الترضية من الخامس إلى الثامن.

كرة اليد
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