«دولية الشارقة للطيران الشراعي» تنطلق في جبل الفاية



دبي (الاتحاد)



تنطلق غداً «الجمعة» بطولة الشارقة الدولية للطيران الشراعي، في نسختها الرابعة التي ينظمها اتحاد الرياضات الجوية، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، بمنطقة الفاية بالشارقة، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، بمشاركة أكثر من 60 طياراً يمثلون 20 دولة، ويشارك العنصر النسائي للمرة الأولى في البطولة التي تستمر على مدار 3 أيام، وطبقاً لنظام البطولة يُمنح كل طيار عدداً من القفزات ما بين 3 إلى 5 جولات، وتحتسب نتيجة الأفضل له.

ووجهت اللجنة المنظمة الدعوة لعدد من المسؤولين عن الحركة الرياضية والشبابية بالدولة، والضيوف من الخارج لحضور الفعاليات والاستمتاع بالمناظر الخلابة والساحرة بجبال الفاية، كما دعت اللجنة المنظمة للبطولة الجمهور للحضور والاستمتاع بالمنافسات وطبيعة المكان الذي لا يُضاهى، ويعد بإجماع الخبراء المكان الأنسب والجمل لمثل هذه البطولات في العالم.

من جانبه، أكد عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، أن إنشاء نادي للرياضات الجوية أسوة بباقي الرياضات قيد الدراسة، ووفق أولويات سياسة حكومة الشارقة التي نقوم بتنفيذها، وقال: هناك مجموعة من قدامى الطيارين تقدموا برغبتهم في نادٍ أسوة بنادي الفروسية والرياضات البحرية وأصحاب الهمم والرماية وغيرها وهناك توجه، إلا أننا ننفذ خطة الإنشاء.