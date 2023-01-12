الجمعة 13 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«دولية الشارقة للطيران الشراعي» تنطلق في جبل الفاية

«دولية الشارقة للطيران الشراعي» تنطلق في جبل الفاية
12 يناير 2023 13:30

 
دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
شباب الأهلي يتصدر والنصر يتألق في دوري السلة
خالد القاسمي يفتتح أول نادٍ للطيران الشراعي في الإمارات


تنطلق غداً «الجمعة» بطولة الشارقة الدولية للطيران الشراعي، في نسختها الرابعة التي ينظمها اتحاد الرياضات الجوية، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، بمنطقة الفاية بالشارقة، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، بمشاركة أكثر من 60 طياراً يمثلون 20 دولة، ويشارك العنصر النسائي للمرة الأولى في البطولة التي تستمر على مدار 3 أيام، وطبقاً لنظام البطولة يُمنح كل طيار عدداً من القفزات ما بين 3 إلى 5 جولات، وتحتسب نتيجة الأفضل له.
ووجهت اللجنة المنظمة الدعوة لعدد من المسؤولين عن الحركة الرياضية والشبابية بالدولة، والضيوف من الخارج لحضور الفعاليات والاستمتاع بالمناظر الخلابة والساحرة بجبال الفاية، كما دعت اللجنة المنظمة للبطولة الجمهور للحضور والاستمتاع بالمنافسات وطبيعة المكان الذي لا يُضاهى، ويعد بإجماع الخبراء المكان الأنسب والجمل لمثل هذه البطولات في العالم.
من جانبه، أكد عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، أن إنشاء نادي للرياضات الجوية أسوة بباقي الرياضات قيد الدراسة، ووفق أولويات سياسة حكومة الشارقة التي نقوم بتنفيذها، وقال: هناك مجموعة من قدامى الطيارين تقدموا برغبتهم في نادٍ أسوة بنادي الفروسية والرياضات البحرية وأصحاب الهمم والرماية وغيرها وهناك توجه، إلا أننا ننفذ خطة الإنشاء.

الشارقة
مجلس الشارقة الرياضي
الطيران الشراعي
آخر الأخبار
سباق دبا الحصن وحتا على لقب «بطل الشتاء» يتواصل في «الأولى»
الرياضي
سباق دبا الحصن وحتا على لقب «بطل الشتاء» يتواصل في «الأولى»
اليوم 16:45
النمسا تسجل رقماً قياسياً لدرجة الحرارة في الجبال
دنيا
النمسا تسجل رقماً قياسياً لدرجة الحرارة في الجبال
اليوم 16:43
الكويت و8 سنوات من غياب الانتصار على البحرين
الرياضي
الكويت و8 سنوات من غياب الانتصار على البحرين
اليوم 16:40
كيف تخفض الضغط والسكر بطريقة بسيطة في العمل؟
دنيا
كيف تخفض الضغط والسكر بطريقة بسيطة في العمل؟
اليوم 16:34
4 جلسات في ورشة «المدربين المحترفين»
الرياضي
4 جلسات في ورشة «المدربين المحترفين»
اليوم 16:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©