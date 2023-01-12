«أوتومان» يواجه «دبي فيوتشر» في «الراشدية»

عصام السيد (دبي)



يحتضن مضمار ميدان غداً «الجمعة»، سباق الراشدية للفئة الثانية، وهو الحدث الأبرز في الأمسية الثانية من الكرنفال التي تتألف من 7 أشواط للخيول المهجنة الأصيلة، قيما يبلغ إجمالي جوائزه 750 ألف دولار، برعاية عزيزي للتطوير العقاري.

وسيطر فريق جودلفين على سباق الراشدية العشبي الذي تبلغ مسافته 1800 متر في السنوات الأخيرة، حيث حصد لقب آخر ستة فائزين، بما في ذلك «ديزرت فاير» الفائز في 2022، بإشراف سعيد بن سرور ويسرج اثنين هذه المرة.

ويأتي على رأس القائمة «دبي فيوتشر» ممثل جودلفين، بإشراف سعيد بن سرور الحاصل على تصنيف 114، بعد فوزه الأفضل في مسيرته المهنية بكأس البحرين للفئة الثالثة في نوفمبر الماضي، عندما تغلب على «باشون آند جلوري» بفارق ثلاثة أرباع الطول.

وقال ابن سرور: خرج «دبي فيوتشر» من ذلك السباق بشكل جيد، ومن المفترض أن تكون مسافة 1800 متر على ما يرام، مضيفاً: كان «باشون آند جلوري» قد حل في المركز الثاني في البحرين، وهو يتدرب بشكل جيد، لذلك أنا آمل أن يكون هناك شيء جيد آخر ليقدمه.

ويدفع مدرب جودلفين الآخر شارلي آبلبي بكل من «أوتومان فليت» البالغ تصنيفه 115 بقيادة فارس الإسطبل وليام بيوك، و«فاليانت برنس» بقيادة جيمس دويل الفائز بسباقين في ميدان، متضمنة تحطيمه الزمن القياسي لمسافة 1600 متر.

ويدرك المدرب دوج واتسون جيداً التحدي الأزرق، ولكن لديه آمال كبيرة في «سان دوناتو»، الفائز بكأس اليوم الوطني «قوائم» في أبوظبي خلال ديسمبر.

وسيكون سباق الـ 2000 جينيز التجريبي، والذي يتضمن صراعاً بين ثمانية أمهار يبلغ عمرها ثلاث سنوات الأبرز في الأمسية، ويبرز منها «رويال دبي»، بعد نجاحه الأول، ولدى المدرب بوبات سيمار آمال كبيرة عليه ورفيقه «مورنينج» بقيادة تاج أوشي، الذي فاز للمرة الأولى في المحاولة الثانية، وهو اختيار فارس الإسطبل الذي يبحث عن اللقب.

وتسعى الفرس «دون اون ذا دبايو» لمواصلة عروضها الجيدة، حين تخوض تحدي سباق عزيزي مينا في الشوط الأول لمسافة 1600 متر، وينافسها «كوالتي بون»، و«شامخ»، و«رويال نيوز».

وتتصدر خيول جودلفين «برنسفيلي»، و«بندار»، ترشيحات الشوط الثاني لمسافة 1200 متر على لقب الوصل ستيكس.

ويجتمع لسباق آي بي تومبي في الشوط الرابع لمسافة 1400 متر، نخبة من الخيول أبرزها «وايلد بيوتي»، و«رايزنج ستار».

ويتنافس «كنج أوف ذا ماتش»، و«فيرست كونتيتوشن»، على لقب «ثندر سنو» في الشوط السادس لمسافة 2000 متر.

وأبرز المرشحين للشوط السابع والختامي لمسافة 1600 متر على لقب عزيزي ريفيرا كل من «ايكو بوينت»، و«ايجنت فاينال».