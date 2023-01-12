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الرياضي

«النسخة 13» من «ترايثلون ياس» 25 فبراير

«النسخة 13» من «ترايثلون ياس» 25 فبراير
12 يناير 2023 12:00

 
أبوظبي (وام)


تشهد حلبة مرسى ياس يوم 25 فبراير المقبل إقامة النسخة الـ13 من فعاليات «ترايثلون ياس» السباق المجتمعي، والذي تنطلق فعالياته منذ الصباح وحتى آخر اليوم. 

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وتشهد «النسخة 13» من ترايثلون ياس تنظيم مجموعة متنوعة من المسابقات الرياضية، مع سباقات الترايثلون الرئيسية.
وتتضمن الفعاليات الجديدة سباق نصف ماراثون «21 كيلومتراً» بأحذية التزلج على الأرض، وكذلك السباق على ألواح التجديف على الماء.
ومن أبرز المنافسات أيضاً ركوب الدراجة الهوائية لمسافة 41.6 كيلومتر، والجري لمسافة 10 كيلومترات، أو فئة السبرينت التي يتكون مسارها من السباحة لمسافة 750 كيلومتراً، وركوب الدراجة الهوائية لمسافة 20.8 كيلومتر، والجري لمسافة 5 كيلومترات، وفئات أخرى للصغار.

أبوظبي
حلبة مرسى ياس
الترايثلون
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